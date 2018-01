La Roma ha perso in casa contro la Sampdoria certificando la prima vera crisi della squadra di Di francesco da inizio di stagione. Un brusco stop arrivato in un momento particolare, quando i giallorossi sono intrisi di rumors di mercato: Manolas, Strootman, Nainggolan, Dzeko. Tutti nomi caldissimi sui quali si sprecano le voci di eventuali partenze immediate. Con relative distrazioni. Non è un caso se proprio contro la Samp Dzeko e Nainggolan in particolare si sono dimostrati avulsi da qualsiasi manovra.

A complicare il tutto, anche qualche possibile frizione interna. Come nel caso del rigore calciato e sbagliato da Florenzi, nell'occasione anche capitano giallorosso. Non era lui il primo rigorista designato dal tecnico Di Francesco. Prima dell'esterno italiano dovevano ‘contendersi' il penalty Kolarov ed El Shaarawy.

Un caso nel caso. A Roma non si fanno mancare nulla. Così la sconfitta contro la Sampdoria che ha innervosito i tifosi arrivati all'Olimpico per vedere i propri giocatori vincere e convincere, ha portato con sè non solo una crisi oramai certificata ma anche qualche contrasto interno che si è visto in campo.

Come in occasione del rigore che la Roma ha potuto calciare verso la fine del primo tempo, quando il risultato era ancora sullo 0-0 e si potevano rompere gli equilibri del match. Sul dischetto si è presentato Florenzi che ha calciato, sabgliando: bravo Viviano a muoversi in anticipo e intuire. Ma non è questo il problema.

Senza Perotti, rimasto in panchina per problemi fisici, sarebbe dovuto toccare a uno tra El Shaarawy e Kolarov calciare il penalty, invece è stato proprio Florenzi a prendersi il pallone. Una responsabilità personale che ha scombinato le gerarchie decise a tavolino e che avevano escluso anche lo stesso Dzeko, che già in precedenza aveva deciso di lasciare il passo agli altri compagni.

E' il terzo rigore stagionale sbagliato dalla Roma ma questo in particolare ha un peso specifico enorme: poteva portare alla vittoria, ha aperto le porte alla crisi. E adesso forse a qualche speculazione di troppo sui rapporti all'interno dello spogliatoio. Sarà compito di Di Francesco e Monchi frenare sul nascere qualsiasi nuova voce.