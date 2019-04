La Roma vuole ripartire da Antonio Conte. L’ex c.t. potrebbe essere il tecnico giallorosso nelle prossime tre stagioni. Ranieri anche se conquisterà il quarto posto non sarà confermato e da tempo si parla del suo successore. I nomi sul tavolo sono tanti da Giampaolo a Sarri fino a Gasperini, ma Francesco Totti, che dovrebbe avere un ruolo sempre maggiore in società punta tutto su Conte, che potrebbe firmare un ricchissimo triennale. Il nuovo d.s. potrebbe essere Gianluca Petrachi, da dieci anni uomo mercato del Torino.

L’offerta della Roma a Conte

Totti si è mosso in prima persona, ha parlato con Conte, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, e a nome della Roma gli ha proposto un triennale da 9,5 milioni di euro netti a stagione, più l’ingaggio per buona parte del suo staff, incluso il preparatore Bertelli. La proposta è importante, la Roma vuole tornare competitiva a grandissimi livelli e con Conte cerca di tornare nei piani altissimi della Serie A e anche in Europa (dopo la semifinale di Champions del 2018).

Conte non vuole perdere Dzeko

Si era parlato di Inter, Juventus, Milan e Bayern per l’ex tecnico del Chelsea, ma nessuna di queste squadre realmente ha cercato Conte che è desideroso di rimettersi all’opera in Serie A. L’ex juventino avrebbe chiesto la conferma di Dzeko, Kolarov, Manolas, Pellegrini e Zaniolo, i giocatori da cui la Roma deve ripartire.

Petrachi nuovo d.s. della Roma

Massara in questo momento è il direttore sportivo della Roma, ma sa che il suo posto sarà preso da un altro dirigente. Si era parlato di Campos del Lille, ma con Conte dovrebbe arrivare Gianluca Petrachi, che da dieci anni è uomo mercato del Torino. Classe 1969 e nativo di Lecce, Petrachi conosce Conte da oltre trent’anni, i due sono legati da profonda amicizia e il duo potrebbe comporsi per la prima volta. Petrachi ha già incontrato a Boston James Pallotta e avrebbe trovato un accordo. Questa notizia ha fatto arrabbiare il presidente granata Cairo che ha lanciato una frecciata a Petrachi, che ha un contratto fino al 2020 con il Toro.