Poteva andare peggio, molto peggio alla Roma ma pare che l'Uefa non abbia calcato la mano in seguito agli scontri tra i tifosi giallorossi e quelli del Liverpool dello scorso 24 aprile ad Anfield Road. Il club capitolino temeva la stangata ma alla fine l'ente che governa il calcio europeo ha vietato ai tifosi romanisti soltanto due trasferte europee per l'inizio della prossima stagione dove il secondo turno scatterebbe soltanto in caso di ulteriori incidenti nell'arco dei prossimi due anni. Il club dovrà pagare una multa di 50mila euro. Insomma, dopo aver aperto il procedimento lo scorso 22 maggio l’Uefa ha punito in maniera contenuta la Roma ed è stata scongiurata quindi l’ipotesi squalifica del campo e soprattutto l’ipotesi peggiore, che prevedeva l’esclusione dalle coppe.

Cox ancora in coma

La decisione è stata presa in seguito degli scontri verificatisi tra i tifosi delle due squadre prima dell’inizio della gara valida per la semifinale d’andata di Champions League. Negli incidenti infatti, un tifoso dei Reds, Sean Cox, nordirlandese di 53 anni, è stato aggredito davanti all’Albert Pub, a pochi metri dallo stadio. L’uomo, è stato colpito alla testa e avrebbe riportato gravi danni cerebrali, tanto da essere ancora in condizioni critiche a più di un mese dall’incidente.

I due tifosi accusati dell’aggressione, Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, si trovano ancora in carcere in Inghilterra: l’udienza preliminare per i due è stata svolta lo scorso 24 maggio. Lombardi verrà processato l’8 ottobre, il secondo invece rimarrà in attesa della sentenza definitiva.

Sanzioni a Liverpool e Barcellona

Il Liverpool dovrà pagare 3mila euro per il lancio di petardi e fumogeni sul campo in occasione della semifinale di ritorno contro i giallorossi, in programma allo stadio Olimpico lo scorso 2 maggio. Solo un richiamo per il Barcellona per il lancio dei palloncini gialli sul terreno del Nou Camp durante la gara di andata dei quarti di finale contro la Roma.