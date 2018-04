Eusebio Di Francesco non ci sta a dare la Roma sicuramente eliminata dalla Champions League ma, allo stesso tempo, vuole alimentare speranze e caricare troppo una rimonta che sarebbe clamorosa ma prima potrebbe distogliere l'attenzione della sua squadra dal campionato: domani alle ore 18:00 arriva la Fiorentina all'Olimpico, dove è previsto un ricordo di Davide Astori, poi martedì ci saranno nuovamente Messi & co. e domenica sera ci sarà il derby di Roma, valido per la corsa al terzo posto. Non male il programmino dei giallorossi per i prossimi 10 giorni.

Sul Barcellona: Dobbiamo crederci

Impossibile non ritornare su ciò che è successo al Nou Camp mercoledì sera e quanto amaro in bocca ha lasciato quella sonora e immeritata sconfitta:

Non è stato facile tornare da Barcellona, eravamo tutti rammaricati. Non meritavamo quel passivo ma dobbiamo andare avanti. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità ma non basta. Non diamo niente per scontato e non lasciamo nulla al caso. Dobbiamo essere combattivi anche se sappiamo che rimontare un 4-1 al Barcellona è difficilissimo.

Sulla Fiorentina: Ci vuole grandissima attenzione

Di Francesco è consapevole che l'attenzione può essere deviata sul ritorno di Champions League e cerca di portare l'obiettivo sulla gara di campionato, che è molto importante per cercare di non perdere la terza posizione:

Dobbiamo credere in qualcosa di importante, con determinazione e orgoglio. Ma già abbiamo fatto un pizzico di errore a Bologna pensando al Barcellona. Oggi pensiamo alla Fiorentina, sapendo che dobbiamo mantenere per forza il terzo posto, anche perché il prossimo turno in campionato sarà contro la Lazio e sarà uno scontro diretto. Ci vuole grandissima attenzione sapendo che abbiamo meno energie fisiche e nervose, sapendo che dobbiamo mantenere questo terzo posto.

Di Francesco: Perotti e Ünder out. Radja? Ci spero

Infine il tecnico giallorosso fa un resoconto degli uomini che avrà a disposizione per la gara contro la Viola e quelli che proverà a recuperare per la gara di martedì contro il Barcellona:

Nainggolan farà un provino, Defrel gioca sicuramente. Per Under proveremo per il ritorno col Barça e Perotti ha preso un colpo al polpaccio al Camp Nou. Defrel giocherà titolare, Schick e Gerson vedremo. Lasciamo tranquillo Patrik, ha subito la grande attenzione nei suoi confronti. Dobbiamo ancora aspettarlo come maturità generale, non è la prima volta che tanti giocatori con grandi mezzi non riescono ad esprimersi al meglio in un ambiente. Non gli terrei troppo gli occhi puntati addosso. Dobbiamo migliorare il rapporto tra goal e occasioni create, ci sono ancora tante partite, poi saranno fatte delle valutazioni che saranno importanti, ma ora è prematuro.

I convocati per Roma-Fiorentina

Proprio come aveva dichiarato Di Francesco in conferenza la Roma non avrà a disposizione Cengiz Under e Diego Perotti per la gara interna con la Fiorentina ma potrà contare su Radja Nainggolan che ha superato il provino annunciato dal tecnico giallorosso e sarà a disposizione per l'anticipo delle 18:00 di domani.