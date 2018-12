Ha recentemente dichiarato che il suo addio al calcio è vicino, ma non per questo vuol farsi da parte prima del tempo e arrendersi ad un grave infortunio. Daniele De Rossi taglia il traguardo del 2018 e si appresta ad entrare nel nuovo anno con in testa un unico obiettivo: riprendersi al più presto, guarire in anticipo dal guaio al ginocchio e tornare in campo con la sua Roma. Per fare questo ha deciso di rimanere a Trigoria e di non seguire la famiglia alle Maldive.

A testimoniare la scelta del capitano giallorosso, è stata proprio la moglie di De Rossi: l'attrice Sarah Felberbaum. In una fotografia pubblicata su Instagram nelle scorse ore, che ritrae il figlio mentre cammina in spiaggia, la donna ha infatti prima lanciato un messaggio al giocatore ("Ci manchi tanto") e poi risposto alla curiosità di alcuni follower: "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi".

Un grande uomo per una grande squadra

La scelta del capitano della squadra di Di Francesco ha ovviamente fatto il pieno di consensi tra i tifosi, che continuano a non vedere una Roma senza De Rossi: ormai entrato anche nel cuore del popolo romanista insieme a Francesco Totti. "Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e grandi uomini e spesso le due cose coincidono. Grandi professionisti che hanno in testa la mattina e la sera quello che sarà il risultato della domenica", ha spiegato recentemente il giocatore a Dazn.

Lui che ha già dimostrato di essere un grande professionista, ora si trova però a giocare una partita difficile contro quello che lui stesso ha definito l'infortunio più grave della sua carriera: "Si parla di cartilagine, ho subito una lesione grave – ha spiegato De Rossi – Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro".