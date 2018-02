Il suo nome non rappresenta certo una novità nelle indiscrezioni di calciomercato. Mateo Kovacic è stato accostato a più riprese a diversi club italiani. Il classe 1994 è legato al Real Madrid fino al 2021 ma non è un mistero la sua volontà di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto accade alla corte di Zidane. Ecco allora che la Roma sta pensando proprio al mediano croato per la prossima estate, con l'obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo.

Kovacic nelle ultime notizie di calciomercato della Roma.

Secondo le indiscrezioni del portale "Don Balon", i giallorossi stanno lavorando già da tempo per Mateo Kovacic. Il calciatore ex Inter è un obiettivo molto gradito al direttore sportivo Monchi che vorrebbe portarlo alla corte di Di Francesco. D'altronde il ragazzo conosce bene la Serie A avendovi militato con i nerazzurri, motivo per cui il suo ingaggio potrebbe rappresentare un buon colpo per la Roma intenzionata a beffare Milan e Juve che in passato hanno sondato il terreno per Kovacic.

Le cifre della possibile operazione Kovacic-Roma.

Ovviamente l'operazione non è delle più semplici. Zidane pur considerando Kovacic non un titolare non sembra intenzionato a privarsene, alla luce della sua utilità in chiave turnover. E poi ci sono le cifre: la Roma, alle prese anche con il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario, non ha intenzione di svenarsi per Kovacic. Al momento il cartellino del centrocampista è valutato 25 milioni, secondo Transfertmarkt, ma il Real potrebbe aumentare la posta in palio alla luce delle tante richieste per il croato pagato circa 30 milioni.

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Kovacic. Il nazionale croato, d'altra parte, è disposto a fare qualsiasi cosa per lasciare il Bernabeu e trovare un'altra squadra. L'esperienza al Real non ha coinciso con le sue aspettative e quello che desidera di più, in questo momento, è guardare avanti. Appuntamento a fine stagione dunque quando i tempi per un ritorno in Italia potrebbero essere maturi.