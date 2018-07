Con il Mondiale entrato praticamente nel vivo della competizione, tutti gli occhi del mondo del calcio sono concentrati proprio sulle prodezze dei top player che si stanno sfidando in Russia. Ma non tutti. Già, perchè la nostra Serie A, priva della gioia di poter assaporare questo clima, si è tuffata completamente nel mercato cominciando già a piazzare colpi importanti in vista della prossima stagione. Nello specifico, la Roma sembra essere il club più scatenato andando incredibilmente a pescare in ogni zona del mondo, in ogni campionato europeo, talenti e campioni che ad oggi hanno rinforzato e tanto la rosa a disposizione di Di Francesco.

Sono infatti sbarcati nella capitale gente come Coric, Marcano, Cristante, Kluivert, Santon, Zaniolo, Mirante, Bianda e l’ultimo arrivato: ‘Flaco’ Pastore. Il fantasista ormai ex Psg è stato un vero e proprio colpaccio per i giallorossi che hanno dovuto sostituire quanto prima Nainggolan con un calciatore di grido come l’argentino, capace di non far rimpiangere il belga passato all’Inter. Ma sarà l’ultimo colpo? Questo non è ancora detto perchè Monchi sta lavorando su diversi fronti. Vediamo dunque nel dettaglio quel che è stato e quel che sarà del mercato della Roma in vista della prossima stagione con le trattative aggiornate ad oggi.

Pastore ultimo gioiello di una campagna acquista da 10

Non sembra davvero fermarsi più la Roma che con Pastore ha centrato il suo nono acquisto stagionale contando anche gli arrivi di Santon e Zaniolo come contropartite tecniche nell’affare che ha poi portato Nainggolan all’Inter. Una cessione dolorosa cancellata, non del tutto, dagli arrivi di tanti talenti e di un top player del calcio europeo che però si è un po’ perso nell’ultima stagione: Javier Pastore. L’ex fantasista del Palermo passato poi al Psg, è arrivato nella capitale a fronte di un corrispettivo fisso di 24,7 milioni di euro.

A post shared by AS Roma (@officialasroma) on Jun 25, 2018 at 9:34am PDT

Con il giocatore è stato sottoscritto invece un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2023. Javier Pastore vestirà la maglia numero 27 e si va aggiungere agli acquisti assolutamente perfetti e dir grande prospettiva dei vari Coric, Marcano, Cristante e Kluivert, oltre al baby Zaniolo e Davide Santon, rientrati entrambi nell’affare Nainggolan più Mirante e Bianda.

Monchi prepara altri colpi a sorpresa?

Pastore dunque non dovrebbe però essere l’ultimo acquisto della Roma. Oltre agli affari in entrata però, c’è da registrare anche qualche movimento sul fronte attacco, con Defrel, che vanta pretendenti in Italia e in Inghilterra, senza dimenticare Perotti e El Shaarawy. Destinato a partite, con ogni probabilità, anche il brasiliano Gerson, nel mirino di 2-3 club di Serie A tra cui Atalanta e Sampdoria. Attese novità anche sul fronte Bruno Peres, diviso tra Torino e ritorno in Brasile. In entrata la Roma è in pole position nella corsa a Alphonse Areola del Psg, nome entrato nel discorso col Paris Saint-Germain legato al trasferimento nella Capitale di Javier Pastore e alla probabile partenza di Alisson.

in foto: La carriera e il rendimento nell’ultima stagione di Ianis Hagi (Transfermarkt)

Alla Roma, circa una ventina di giorni fa, è stato proposto Sorrentino in un possibile pacchetto che avrebbe compreso anche Meret, ora destinato al Napoli. Ma la Roma sta lavorando anche su un altro fronte sulla trequarti e attacco: a Trigoria infatti non si perde di vista Hakim Ziyech che ha dato la sua parola alla Roma con cui ha un accordo quinquennale e che, per ora, non valuta altre offerte. Ma la vera sorpresa potrebbe essere il figlio d'arte Ianis Hagi che ha attirato le attenzioni di Monchi sempre attento ai giovani.

Chi rimane tra Alisson e Manolas

Uno dei fronti più caldi a Trigoria è quello del portiere. Con Alisson impegnato al Mondiale con il suo Brasile, sono stati congelati per il momento tutti i discorsi in uscita per l’estremo difensore della Selecao che resta comunque nel mirino del Real Madrid con cui ha già raggiunto un accordo sul contratto (sul giocatore c'è anche il Chelsea in agguato). Monchi però ha ribadito ufficialmente di non aver ricevuto offerte per il giocatore, così come ha confermato la volontà di arrivare ad un accordo, per ora non ancora raggiunto, per il rinnovo del contratto di Florenzi, in scadenza nel 2019.

Porta chiusa, in via ufficiale, anche per il Chelsea sul fronte Manolas che ha comunque dichiarato di voler rimanere a Roma. Nonostante Monchi abbia dichiarato ufficialmente di non aver ricevuto proposte per Alisson, il direttore sportivo si guarda attorno per non farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta da 70 milioni in grado di far saltare il banco.

Berardi sembra praticamente ad un passo

Dicevamo di possibili affari in entrata per la Roma dopo Pastore. Ebbene pare proprio che Monchi starebbe per concludere anche un altro colpo importante per un vecchio obiettivo della Juventus: Domenico Berardi del Sassuolo, autentico pallino dell’allenatore giallorosso Di Francesco. La Vecchia Signora tempo fa aveva deciso di non puntare sull’attaccante classe ’94. La trattativa con il club di Squinzi è ormai alla stretta finale, si attendono solo visita medica e firme. Ma il prezzo è già fatto: 20 milioni. E anche i rappresentanti del giocatore stanno discutendo con i dirigenti romanisti i dettagli del nuovo contratto.

in foto: I numeri dell’ultima stagione di Berardi (Transfermarkt)

Già a gennaio la Roma si era fatta avanti con decisione, ma il club di Squinzi lo ritenne incedibile in virtù di un discorso legato alla salvezza della squadra in bilico. La Roma oltre alla formula del prestito con obbligo di riscatto vedrebbe volentieri al Sassuolo uno tra Zaniolo e Antonucci, calciatori molto graditi a De Zerbi che ha già abbracciato l’altro Di Francesco in squadra, Federico, il figlio del tecnico giallorosso ormai ex Bologna.

Cosa cambia in campo con Pastore nell’11 titolare

Il 4-3-3 di partenza come base per la costruzione della nuova Roma formato 2018/2019 e la ferma volontà di voler cambiare qualcosa in zona offensiva. Con Pastore in campo però Di Francesco deve capire bene dove piazzare il fantasista argentino per farlo coesistere nel proprio modulo. Potrebbe giocare come mezz’ala a centrocampo al posto proprio di Radja o anche nei 3 là davanti. E’ ancora tutto da vedere ma non è da escludere la possibilità che il tecnico possa cambiare modulo e mettersi con un 4-2-3-1 in cui ‘El Flaco’ sarebbe al centro del tridente offensivo alle spalle di Dzeko.

in foto: Il possibile 11, ad oggi, della Roma per il prossimo anno (Buildlineup)

Cambia poco in difesa con i soli Florenzi e Karsdorp che si contenderanno un posto da titolare nel ruolo di terzino destro.In attacco Kluivert partirà leggermente indietro rispetto a Cengiz Under nelle gerarchie di Di Francesco con Perotti che, se dovesse rimanere, avrebbe di sicuro un posto da titolare sulla sinistra dove con Kolarov, in stagione, ha fatto vedere davvero cose interessanti nonostante qualche infortunio di troppo. In porta, per ora, c’è ancora Alisson.