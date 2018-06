Il Mondiale russo come vetrina per scovare i nuovi talenti, fiutare l’affare e intavolare trattative, magari impensabili solo qualche settimane, che possano far chiudere colpi a dir poco clamorosi. Il mercato estivo sta entrando lentamente nel vivo e lo sta facendo in grande stile, mettendo in evidenza le tante mosse dei diversi top club che nel corso degli ultimi giorni si stanno muovendo in maniera concreta rispetto alle altre avversarie. In particolare, in Serie A, la Roma sembra essere la società con il più alto tasso di trattative, in entrata e in uscita, intavolate dal Ds Monchi. I giallorossi, freschi di affari nuovi di zecca come l’arrivo di Coric, Marcano, Cristante, Kluivert e Pastore (manca solo l’ufficialità), abbracceranno tra poco anche Davide Santon che è entrato nella trattativa che ha portato dolorosamente Radja Nainggolan all’Inter di Spalletti.

Il club capitolino non sembra dunque fermarsi all’ormai ex Psg e stella del Palermo di qualche anno fa, pare infatti che si stia muovendo su altri fronti. In uscita si parla tanto di un interessamento concreto del Chelsea nei confronti di Manolas, ma più di tutti, c’è da capire la situazione Alisson dalla cui probabile cessione, la Roma vorrebbe monetizzare il più possibile. Tanti i nomi per sostituirlo. Ecco dunque le trattative, in ballo, ad oggi, per la Roma di Pallotta.

Con Pastore si completa il pokerissimo di acquisti

E così, dopo Coric, Marcano e Cristante, senza considerare anche Santon e Zaniolo, la Roma ha ufficializzato anche Justin Kluivert che arriva in giallorosso dall’Ajax a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, la Roma riconoscerà alla stessa Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni di euro del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni di euro.

Un acquisto eccellente che conferma le intenzioni vincenti della società che adesso vorrebbe assolutamente chiudere altri colpi da piazzare in maniera precisa nella rosa a disposizione di Di Francesco. Poco dopo l'ufficialità del passaggio di Skorupski al Bologna, la Roma ha annunciato anche l'ingaggio di Antonio Mirante proprio dai rossoblù per 4 milioni di euro. Il portiere campano ha firmato un contratto triennale. Arriverà inoltre anche Davide Santon dall’Inter con il giovane Zaniolo, che rappresenterà l’ottavo acquisto di Monchi, nel complesso affare che porterà Nainggolan all’Inter.

La priorità resta quella di muoversi in anticipo per la porta

Dicevamo dunque dell’ormai certo arrivo di Davide Santon e di Zaniolo con la maglia della Roma che però potrebbero non essere gli ultimi acquisti dei giallorossi dal punto di vista delle entrate per la prossima stagione. Il Ds Monchi infatti non ha assolutamente mollato la presa per l’altro talento dell’Ajax: il marocchino Ziyech. Impegnato ancora con la sua Nazionale (già eliminata dopo due gare) in Russia al Mondiale, il talento del club olandese, potrebbe presto legarsi alla Roma proprio per sostituire la probabile partenza del ‘Ninja’. Ma la prossima settimana potrebbe essere però quella decisiva per l'approdo a Roma di Javier Pastore.

L'eventuale acquisto dell'argentino però non farebbe tramontare definitivamente la pista Hakim Ziyech. Monchi infatti starebbe continuando a lavorare per arrivare al marocchino per cercare di abbassare la richiesta dell'Ajax di 30 milioni di euro. Si lavora su uno sconto di almeno 5 milioni di euro per un calciatore che dopo questo Mondiale ha sicuramente alzato il suo prezzo. Il suo attuale valore di mercato è di 25 milioni di euro.

Il curioso arrivo di William Bianda

Ma il ds della Roma è a dir poco scatenato. Già, perchè nonostante la dolorosa cessione di Nainggolan, ha pensato bene di rianimare i tifosi giallorossi mettendo le mani anche sul cartellino di William Bianda, difensore centrale classe 2000 proveniente dal Lens. Nell’ultima stagione ha raccolto 5 presenze in Ligue 2 e due in Coppa di Francia: per portarlo a Trigoria, la Roma pagherà intorno ai 4 milioni di euro. Bianda è dunque adesso pronto a legarsi ai colori giallorossi firmando un contratto di 5 anni. Battuta anche la concorrenza di Monaco e Siviglia molto interessate al calciatore.

in foto: Il profilo di Bianda (Transfermarkt)

Secondo i media francesi il giocatore sarà nella capitale già nelle prossime ore per le visite di rito e la firma sul contratto. Un difensore mancino, ricorda Varane per struttura fisica, caratteristiche e stile. Molto bravo spesso a salire a volte anche sulla linea dei centrocampisti, imposta anche l’azione, ragiona da regista e marca da difensore. Lancio lungo, visione di gioco, forza atletica, un metro e 85, anticipo e colpo di testa i suoi punti di forza.

Dopo Nainggolan andrà via anche Manolas?

Dicevamo di Radja Nainggolan, ormai promesso sposo dell’Inter per 24 milioni di euro più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Sarà dunque Pastore a prendere la sua eredità, a breve infatti ci saranno le visite mediche del ‘Flaco’. In chiave uscite però dovrebbe rimanere Diego Perotti, mentre sembra in partenza El Shaarawy (Cina, Monaco e Fiorentina sull'attenti) ma occhio pure all'idea Forsberg, il fantasista svedese del Lipsia. Bruno Peres sembra invece essere ad un passo dal Torino mentre Florenzi è combattuto tra rinnovo e offerte dall’Inghilterra. E proprio dalla Premier potrebbe arrivare la novità più importante riguardante Kostas Manolas. Il Chelsea sta pressando la Roma per prendersi il greco dopo aver ormai quasi chiuso l’affare Rugani con la Juventus.

in foto: Il percorso di Manolas alla Roma (Transfermarkt)

L'offerta degli inglesi è da 36 milioni di euro. Nel frattempo è ancora da definire la situazione Alisson con Real Madrid Chelsea e Liverpool in pole per il brasiliano. Per la sostituzione, le idee sono Sergio Rico del Siviglia e Robin Olsen, nazionale svedese ed estremo difensore del Copenhagen. Più lontano invece Areola (seguito anche dal Napoli). Cessione ufficiale invece quella di Marco Tumminello che è dell'Atalanta. Vanno invece al Bologna Calabresi e Skorupski con Mirante in giallorosso.

I primi 11 in campo cominciano ad essere interessanti

No, non abbiamo ancora voluto azzardare a schierare in campo gente come Pastore e Ziyech fin quando non saranno ufficializzati, ma l’11 titolare della Roma, ad oggi, sembra essere davvero molto interessante con l’aggiunta degli acquisti appena arrivati in casa giallorossa. In questo 4-3-3 tipico di Di Francesco, non abbiamo collocato Davide Santon che pensiamo possa essere comunque un’alternativa in caso di necessità per il tecnico ex Sassuolo che comunque lo scorso anno ha dovuto sostituire le tante defezioni lungo l’out destro anche adattando Juan Jesus come terzino.

in foto: I probabili 11 del prossimo anno (Buildlineup)

Ma ormai è acqua passata, il futuro dice che al momento anche l’attacco potrebbe dare grosse soluzioni a ‘DiFra’ che può contare ancora sulla potenza di Dzeko e su alcuni esterni, come Perotti, Under, Kluivert e lo stesso Schick (senza considerare El Shaarawy che potrebbe partire), assolutamente perfetti per poterli alternare sia in campionato che in Champions. Cambia poco in difesa. Potrebbe trovare spazi importante il solo Karsdorp reduce da una stagione fermo per un infortunio.