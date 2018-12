Le ultime notizie di gossip sulla vita di Diego Armando Maradona e sulla sua relazione con Rocio Oliva arrivano dall'Argentina. Nessuna lite furibonda, nessuna vicenda scabrosa a margine di una serata particolare in un locale. Niente scatti galeotti né immagini compromettenti oppure un accenno di rissa coi tifosi avversari (come accaduto dopo la finale playoff persa coi Dorados). Ad alimentare il chiacchiericcio dei giornali e delle tv è la news sulla crisi sentimentale dell'ex Pibe de Oro (58 anni) con l'attuale compagna (28 anni). Cosa è successo? Secondo le informazioni raccolte, la donna avrebbe invitato l'ex campione del Napoli e della Seleccion a lasciare l'appartamento di Bella Vista, la casa che El Diez le ha regalato quale pegno del loro amore. La stessa abitazione nella quale l'ex calciatrice del River – di 30 anni più giovane rispetto a D1os – ha scelto di restare rifiutando il trasferimento in Messico per seguire Maradona nella sua avventura da allenatore.

Le cause della rottura tra Maradona e Rocio Oliva

Proprio la reticenza di Rocio Oliva sarebbe uno dei motivi della separazione. Eppure, nell'estate scorsa, la coppia sembrava affiatata e innamorata abbastanza da mettere in programma le nozze annunciate nel giorno del 28simo compleanno della giovane. "Sono felice, perché questo è il mio ultimo compleanno da ragazza e posso condividerlo con tutti voi", disse allora. Per l'ex Pibe de Oro sarebbero state le secondo dopo il matrimonio con Claudia Villafane finito nel 2004 dopo vent'anni.

Rocio Oliva lascia Maradona, ha già un altro

Solo una crisi passeggera oppure il rapporto tra Maradona e la compagna è davvero al capolinea? A confermare – salvo smentite – le notizie sarebbero altri due particolari: un'affermazione fatta dalla donna, che si è dichiarata ‘single', durante una trasmissione (Redes) andata in onda su Espn; le indiscrezioni secondo cui alla base della rottura con Diego ci sarebbe anche una nuova relazione con un altro uomo.