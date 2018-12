Gianluca Rocchi ha deciso di non restare zitto davanti a chi lo ha ferocemente insultato per l'errore arbitrale in Roma- Inter quando non ha sancito con il calcio di rigore l'intervento di D'Ambrosio su Zaniolo in area interista. Una svista che è costata all'arbitro fiorentino giorni di polemiche, sarcasmi e insulti. Proprio per questo, davanti a tanto, il direttore di gara ha deciso di presentare querela contro un giornalista, reo di aver ecceduto passando dal diritto di critica alla diffamazione.

Una querela che l'arbitro ha affidato ai propri legali e che costituisce una prima volta assoluta nel panorama italiano. Se dovesse vincere la causa Rocchi ha già fatto sapere che devolverà tutto in beneficenza, trasformando una situazione deplorevole in un atto encomiabile.

Oltre il diritto di critica. A comunicare la scelta di Rocchi è stato lo stesso legale, Gabriele Bordoni, che ha precisato la volontà del proprio assistito di andare questa volta fino in fondo: "Credo che questa presa di posizione sia corretta perché bisogna anche saper distinguere le critiche, a volte colorite che avvengono in occasione di una partita di calcio, dalle aggressioni verbali gratuite"

Querela dal Qatar. Il problema è nato a seguito di giudizi ritenuti eccessivi da parte di colleghi delle testate radiofoniche romane e romaniste che avrebbero indirizzato verso l'arbitro veri e propri insulti, oltre l'inviolabile diritto di critica che ogni giornalista può esprimere. Da qui, la decisione di passare alle vie legali per difendere la propria immagine. Il tutto mentre lo stesso Rocchi è impegnato lontanissimo dall'Italia, essendo a Abu Dhabi per l'Intercontinentale, a riprova della caratura internazionale del fischietto toscano.

Dalla rabbia di Totti alle polemiche. Effettivamente l'episodio aveva suscitato clamore e polemica sin da subito: lo stesso Francesco Totti nel caldo dopo partita dell'Olimpico aveva espresso tutta la propria rabbia attorno all'errore arbitrale, decisivo per le sorti del match poi finito in parità. Da quel momento in poi, per i giorni successivi, soprattutto in Capitale, Rocchi era stato oggetto di scherno e ironie.