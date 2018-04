Non è stato solo il Napoli ad uscire vincitore dall'Allianz Stadium. Nonostante l'importanza della posta in palio e la rivalità tra le due squadre, Gianluca Rocchi è infatti riuscito ad arbitrare senza particolari problemi e senza creare imbarazzanti discussioni nella sfida scudetto. Intercettato a margine dell'incontro degli arbitri con dirigenti, allenatori e calciatori di Serie A, che si è svolto al Coni, il fischietto toscano ha espresso ai microfoni dei giornalisti presenti tutta la sua soddisfazione.

"E' stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta – ha spiegato l'arbitro di Firenze – Anche dal nostro punto di vista possiamo essere soddisfatti. Cosa mi ha colpito di più? La tensione in campo era tanta, si percepiva benissimo anche nei calciatori. Ogni momento, ogni situazione poteva essere decisiva".

Le polemiche e il Mondiale

Aspettato al varco da molti tifosi, pronti a far partire la polemica sui social network, Rocchi è riuscito invece a cavarsela egregiamente utilizzando anche il polso (e i cartellini) nella prima parte di gara: "E' certamente importante abbassare i toni, anche perché quello che noi purtroppo vediamo in Serie A va a cadere anche nelle categorie inferiori e i nostri colleghi più giovani hanno problemi – ha continuato – Il comportamento quindi è fondamentale. Le polemiche? Noi pensiamo ad arbitrare il meglio possibile, credo che questa sia la nostra migliore risposta. Il Var si può migliorare? Uno degli aspetti più importanti è la comunicazione, quello in cui noi a volte siamo mancati è proprio la comunicazione dell’arbitro verso il Var o viceversa".

Dopo aver commentato le famose parole di Buffon sul collega inglese Oliver ("La sensibilità è una caratteristica che un arbitro ha in tante cose, ma l'arbitro è chiamato solo a decidere e lo fa perché è convinto di quello che ha visto"), Gianluca Rocchi ha poi commentato il suo impegno nei prossimi Mondiali: "Veniamo dal raduno della settimana scorsa a Coverciano, è un'annata impegnativa, ma è bello esserci. Juve-Napoli prova generale per i Mondiali? Ieri è stata una buona partita, ma ci stiamo preparando da tanto tempo a questa manifestazione".