In ogni angolo del mondo i derby sono sempre sentitissimi, non è da meno quello della Mole. All’Olimpico Grande Torino la Juventus ha vinto 1-0, quindicesimo successo in sedici incontri. Non sono mancate le polemiche, non per il rigore assegnato ai bianconeri ma per uno non dato al Toro, per un fallo su Belotti. Le polemiche continuano anche nel day after perché il centrocampista granata ha messo un like a Cristiano Ronaldo, che su Instagram ha festeggiato il gol segnato nella stracittadina.

Il like di Soriano a Cristiano Ronaldo

Spesso sui social si vedono ‘mi piace’ di calciatori ad altri big di ieri o di oggi, Luka Modric non dimentica mai di mettere un like a Maradona. Roberto Soriano, ex di Sampdoria e Villarreal passato negli ultimi giorni del mercato estivo al Torino, evidentemente è un fan di CR7, fin qui nulla di anomalo. Perché Ronaldo è uno dei più grandi di sempre e ha tanti calciatori tra i suoi followers, ma è inedito quello che è successo dopo la partita tra Torino e Juventus.

in foto: Il like di Soriano a CR7.

Il post su Instagram di CR7

Perché Cristiano Ronaldo, come d’abitudine, ha celebrato il successo della Juventus su Instagram, dove ha postato una foto che lo immortala mentre sta per calciare il rigore che ha deciso la partita. Una bella immagine che raffigura un momento importante, perché questo è stato per lui il primo gol nel derby di Torino, già protagonista in quelli di Manchester e Madrid, e perché consente alla Juve di realizzare un primato difficilmente battibile. I like sono arrivati a cascata tra questi pure quello di Roberto Soriano, che sabato sera ha visto dalla panchina il derby di Torino. Magari il granata per sbaglio ha messo quel like, però quel ‘mi piace’ ha fatto arrabbiare tantissimi tifosi granata che non hanno preso bene quel momento social di Soriano, che probabilmente un rimprovero lo prenderà anche dal presidente Cairo, uomo di comunicazione e senz’altro molto attento anche all’ambito social.