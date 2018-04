Mohamed Salah è incontenibile. A Liverpool l'egiziano è esploso più di quanto non abbia fatto a Roma (ma forse non ne ha avuto il tempo) e più di quanto Mourinho ai tempi del Chelsea non sia riuscito a valorizzarlo come ha fatto Klopp. Un fenomeno che ha raggiunto quota 43 gol in stagione, tra campionato e coppe, ponendo la propria candidatura per la conquista del prossimo Pallone d'Oro. In Europa, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo, nemmeno Messi tiene testa all'ala destra che ad Anfield ha tagliato a fette la difesa della Roma nell'andata della semifinale di Champions. Due reti, altrettanti assist e un pericolo costante per la difesa giallorossa hanno scandito i 75 minuti che lo hanno visto alll'opera.

Devastante nel tridente. La macchina infernale dei Reds – allestita dal tecnico tedesco all'insegna di intensità, aggressività, gioco che si sviluppa in verticale – annovera anche un altro elemento egualmente devastante che, almeno in Champions, ha segnato lo stesso numero di reti dell'egiziano (10) mentre in stagione è arrivato a 27. Si tratta del brasiliano Roberto Firmino: 26 anni, seconda punta di ruolo che diventa un ‘vero nove' quando c'è da attaccare la profondità e farsi trovare pronto alla deviazione vincente. E' stato così anche contro i giallorossi che, battuti nei duelli individuali con le tre stelle del tridente completato da Mané, la punta sudamericana ha colpito (e affondato) in due occasioni.

in foto: La mappa di calore dei movimenti di Roberto Firmino durante un match del Liverpool

Uomo ovunque negli schemi di Klopp. La mappa di calore dei suoi movimenti fornisce le adeguate proporzioni di quanto Firmino sia una sorta di ‘uomo ovunque' nello scacchiere tattico disegnato da Klopp sul rettangolo verde. L'immagine è chiara: è lui – come indicato dalla zona colorata di rosso – che si piazza tra le linee e recupera palla fino a scambiarla con Salah oppure Mané; è lui che spesso si rende protagonista delle incursioni che nell'area di rigore avvengono spesso dalla corsia mancina; è lui che l'egiziano trova pronto alla deviazione vincente dopo un cross tracciato col compasso.

in foto: Il rendimento in stagione di Firmino (fonte Transfermarkt)

Media gol pazzesca ma nella Seleçao è in seconda fila. E pensare che un calciatore come Firmino non è nemmeno certo di essere nella rosa dei titolari del Brasile che a partire dal prossimo mese di giugno sarà impegnato in Russia per la Coppa del Mondo. Il suo valore di mercato è in ascesa, molto più dei 50 milioni di euro secondo la quotazione fornita da Transfermarkt. Riuscirà mai a trovare (finalmente) una collocazione un calciatore che su 49 gare giocate in stagione ha realizzato 27 gol (1.8 a match in media) e servito 16 assist? Difficile che accada considerato che il ct della Seleçao attende il recupero di Neymar e nel frattempo proverà a incastonare nella rosa altre pedine del calibro di Gabriel Jesus, Willian, Douglas Costa e Coutinho. Un altro ex dei Reds.