La Juventus è favorita per la vittoria in questa stagione? I bianconeri sono un club forte, ma il Real Madrid continua ad avere una marcia in più: i blancos rimangono il più grande club del mondo con le loro 13 Champions. Vediamo cosa farà la Juventus il prossimo marzo e se sarà capace di trionfare.

Con queste parole l’ex terzino sinistro del Real Madrid e del Brasile, Roberto Carlos, si è espresso ai microfoni del quotidiano algerino El Heddaf et Le Buteur sulle possibilità di vittoria della Champions League della Juventus. L'ex calciatore dell'Inter si è soffermato sull'argomento su una ipotetica griglia di squadre vincenti e mette la Casa Blanca sempre davanti ai bianconeri. Roberto Carlos è diventato ambasciatore per i Galacticos nel mondo e ha affrontato diversi temi tra cui l’addio di CR7 al Real Madrid e il suo approdo alla Juventus oltre ad altre tematiche caldi dell’ambiente madrileno come l'arrivo di Santiago Solari sulla panchina del Bernabeu e del momento che sta attraversando la squadra. Sulla partenza di Cristiano Ronaldo dal Bernabeu verso l'Italia ha dichiarato:

Se la partenza del portoghese mi ha sorpreso? Devo dire di no, Certo, Cristiano ha dato moltissimo al calcio spagnolo e al Real Madrid, ma è comunque andato in un grande club. Lo ringrazio per quanto fatto a Madrid e gli auguro di fare lo stesso in Italia in bianconero.

Infine Roberto Carlos si è soffermato anche sull'addio alla panchina dei merengues di Zinedine Zidane, di cui è stato compagno proprio al Real, dopo la conquista di tre Champions League consecutive e ha lasciato un po' incredulo tutto il mondo del madridismo: