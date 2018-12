Quale sarà il futuro di Robert Lewandowski? Il bomber resterà al Bayern Monaco o accetterà il corteggiamento sul calciomercato di altri top club? A fare il punto della situazione ci ha pensato il diretto interessato che un po' a sorpresa ha aperto alla possibilità di una permanenza in Baviera fino alla conclusione della sua carriera. Una prospettiva che intriga Lewa, con buona pace di Real e Psg che spesso e volentieri hanno tentato il classe 1988 in sede di trattative

Real e Psg interessate al bomber del Bayern

Nelle ultime sessioni di calciomercato Robert Lewandowski è stato un nome caldo in uscita per il Bayern. Il Psg e soprattutto il Real Madrid hanno a più riprese cercato di strappare il polacco al Bayern senza successo. Il giocatore legato ai bavaresi da un contratto fino al 2021, sembra aver ritrovato la serenità giusta alla corte del club tedesco con buona pace delle pretendenti

Lewandowski pronto a finire la carriera al Bayern

La conferma è arrivata dallo stesso bomber che ai microfoni della rivista Sport Bild ha parlato del suo futuro e della prospettiva di un possibile addio al Bayern sul mercato. Il nazionale polacco non è spaventato da una eventuale permanenza nel club campione di Germania fino a fine carriera addirittura: "Per me è chiaramente una possibilità finire la mia carriera al Bayern, è una cosa facilmente immaginabile. Un trasferimento non mi passa per la testa, alcune cose sono state sollevate la scorsa estate, ma tutto è stato lasciato alle spalle".

Perché Lewandowski può restare al Bayern Monaco fino a fine carriera

I problemi e le voci di mercato del passato dunque sono state gettate alle spalle dal classe 1988 che non pensa ad altri club all'infuori del Bayern. Nonostante l'inizio di stagione difficile in Bundes e il distacco da Borussia, Lewandowski si è legato in maniera ancor più forte al club di Monaco: "Sono da molto tempo qui e ormai posso assolutamente identificarmi con il Bayern. Dopo tutte le voci e tutti i problemi che ci sono stati posso dire di avere il cuore al 100% per il Bayern"