Tempo di bilanci per la prima storica stagione del Var in Serie A. A fare il punto della situazione non poteva essere che il designatore arbitrale della Serie A Nicola Rizzoli, intervenuto in occasione di "Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini", evento organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'ex fischietto ha promosso a pieni voti l'utilizzo della moviola in campo, aprendo anche ad una possibile novità relativa alle "chiamate" da parte degli allenatori.

Primo anno con il Var in Serie A, bilancio positivo per Rizzoli

Nell'evento napoletano Rizzoli ha esternato tutta la sua soddisfazione per l'utilizzo e l'applicazione del Var in Serie A, anche se si può lavorare e migliorare ancora. Queste le sue parole: "Il primo anno del Var? E' un buon bilancio, sono estremamente contento. Sono estremamente contento soprattutto per le prospettive per il futuro perché i margini di miglioramento sono sicuramente importanti e possiamo e dobbiamo lavorare di più. Abbiamo delle cose da migliorare ma siamo estremamente sereni e contenti per il futuro".

Polemiche anche con la presenza del Var, il punto del designatore arbitrale

Nonostante tutto però non sono mancate le polemiche. Basti pensare a Inter-Juve, dove nemmeno l'utilizzo della moviola in campo ha evitato strascichi e discussioni. Per Rizzoli bisogna guardare avanti e alla possibilità di eliminare gli errori più eclatanti: "L'obiettivo non è quello di eliminare le polemiche ma gli errori grossi ed eclatanti e non tutte quelle situazioni che lasciano spazio all'interpretazione in una maniera piuttosto che un'altra. Perché le polemiche fanno parte della cultura italiana, dello sport, del bello stesso dello sport. Siamo tutti tifosi, allenatori, arbitri. L'obiettivo è eliminare gli errori".

I risultati positivi ottenuti con il Var in A

A tal proposito ecco nello specifico i miglioramenti introdotti dal Var su diverse situazioni di gioco: "Ammonizioni e simulazioni sono calate tantissimo. Il tempo di decisione durante un intervento Var è diminuito tantissimo dalla prima giornata di campionato: si è passato da 1 minuto e 22 a 31.5 secondi. In 346 partite di Serie A ci sono stati 1736 check degli arbitri che, quasi sempre, hanno richiesto l’utilizzo e l’intervento della tecnologia nelle situazioni dubbie. Quest’anno il Var ha commesso 17 errori, solo 8 hanno inciso sul risultato finale della partita: senza l’utilizzo del Var avremmo commesso molti errori in più"

Le novità del Var, possibili chiamate per gli allenatori

E non sono da escludere delle novità importanti per il futuro. Tra queste la più interessante potrebbe essere quella relativa alla possibilità da parte degli allenatori di disporre di alcune "chiamate" per l'utilizzo del Var. Rizzoli apre ad una situazione che garantirebbe maggiore serenità: "Chiamata da parte degli allenatori? E’ stata proposta anche se dando due-tre possibilità di chiamata, agli allenatori diventa quasi superfluo perché tutte le situazioni da protocollo sono verificate. Anche se l’allenatore non la chiama comunque la situazione viene controllata, resta però una richiesta che abbiamo fatto per dare più serenità"