La finale di Champions League ha consegnato agli archivi la stagione calcistica 2017/2018. Tempo di bilanci per il calcio europeo e quello italiano, e anche per il rendimento degli arbitri. Dopo l'intervento del designatore Uefa Collina, è toccato anche a quello della Commissione Arbitrale Nazionale A, Nicola Rizzoli. Un'annata storica per il nostro pallone alla luce della presenza del Var, che ha garantito un sostegno ai fischietti nostrani, senza però cancellare le polemiche.

Prima stagione con il Var in Serie A positiva per Rizzoli

In un'intervista ai microfoni di Radio CRC, il designatore Rizzoli ha fatto il punto sulla stagione dei direttori di gara italiani nel primo torneo con l'applicazione del Var. Nella prossima stagione l'applicazione della moviola in campo raccoglierà quanto seminato in questa annata: "Il bilancio è buono, è positivo e mi lascia contento la prospettiva che ci sono ampi margini di miglioramento. Nella parte finale l’applicazione del Var è stata migliore per cui partiremo nella prossima stagione da una base buona".

Rizzoli e gli errori in Inter-Juventus

Anche con il Var però le polemiche non sono mancate, anzi. Basti pensare a quanto accaduto in Inter-Juventus, match rivelatosi decisivo per la lotta scudetto. Tra gli episodi che hanno fatto discutere l'espulsione di Vecino e il mancato secondo giallo a Pjanic, con Rizzoli che comunque non "assolve" del tutto l'arbitro Orsato: "L’espulsione di Vecino in Inter-Juventus? Mi interessa fare chiarezza affinché la gente capisca quando il Var può intervenire. Il fatto che l’arbitro applichi una decisione disciplinare, non vieta al Var di intervenire e quindi non è corretto dire che dopo la sanzione arbitrale il Var è fuori gioco. Se ci sono situazioni chiare che mettono in pericolo incolumità dell’avversario si può intervenire. Tutti possono sbagliare e si può dire che Orsato non ha arbitrato Inter-Juve come ci sia aspettava da un arbitro dalla sua qualità, ma laddove ci sono errori e situazioni da migliorare, lo facciamo".

Perché Orsato non ha più arbitrato dopo Inter-Juventus

Errori a parte Orsato resta uno dei migliori arbitri italiani per Rizzoli, che per spegnere ulteriori polemiche ha spiegato i motivi della mancata presenza in campo del direttore di gara nel finale di campionato dopo Inter-Juventus: "Orsato era e rimane uno dei migliori arbitri italiani ed europei e non ci sono dubbi sulle sue qualità. Non c’è coscienza sporca, ma tutte le persone possono commettere degli errori. Orsato non è stato più designato in serie A perché aveva degli impegni già programmati: una designazione all’estero e nell’ultima di campionato la comunione dei suoi figli".