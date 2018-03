"Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore". Sembrano aver preso in parola Francesco De Gregori i calciatori del Milan perché la personalità per presentarsi sul dischetto ultimamente la stanno mettendo tutti ma sembra esserci una mancanza di qualità nelle conclusioni a rete. In principio furono Ricardo Rodriguez e Franck Kessie ad alternarsi dagli 11 metri, calciandone quattro a testa, ma gli ultimi errori in campionato del nazionale svizzero, contro la Sampdoria, e del centrocampista ivoriano, domenica contro il Chievo Verona, potrebbero portare a un ribaltamento delle gerarchie e i candidati per farsi consegnare il pallone ogni volta che viene assegnato un rigore sono diversi.

Bonucci si candida come "rigorista"

Il candidato numero uno per presentarsi sul dischetto è Leonardo Bonucci. Il capitano rossonero potrebbe diventare presto il prossimo rigorista e non sarebbe nuovo a queste situazioni visto che era l'uomo addetto a svolgere questo compito all'Europeo del 2016, è stato suo il goal del pareggio contro la Germania ai quarti, e più di recente è entrato nella lista dei rigoristi della vittoriosa semifinale di Coppa Italia all'Olimpico con la Lazio. Una scelta definitiva verrà presa al rientro dagli impegni con le nazionali ma l'obiettivo comune di Gattuso è quello di non stravolger un equilibrio all'interno del gruppo che sembra essere davvero visto per questo finale di stagione.

Rodriguez e Kessie retrocessi ma…

La situazione di Ricardo Rodriguez è quella che fa più scalpore viste non falliva un penalty addirittura dal 2014, e ha dimostrato negli anni di essere un vero specialista con le maglie del Wolfsburg e della nazionale svizzera ma dopo un inizio convincente sembra aver perso brillantezza. Discorso diverso per Franck Kessie che li vorrebbe calciare sempre e che adesso si vedrebbe costretto a cedere la responsabilità a Bonucci. Oltre a questi tre nomi il Milan può contare su un lista di calciatori che hanno già avuto questo onere in passato come Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu e André Silva: chi la spunterà?