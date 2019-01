Era entrato da poco nella finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 ma le sue prime palle giocate erano state tutte di grande qualità: Juan Fernando Quintero al minuto 109 ha firmato il goal del momentaneo 2-1 per il River Plate e ha dato il via alla vittoria sul Boca Juniors. Un momento che vale una carriera, un ricordo bellissimo che è diventato indelebile, sia nella memoria che sulla pelle: il centrocampista colombiano ha deciso di tatuarsi il trofeo più importante dell'America Latina sulla gamba. La coppa è circoscritta all’interno dello stemma del River, il tutto condito dalla figura stilizzata di un calciatore con la palla fra i piedi. Davvero suggestivo.

Sembra ieri quando dalla Colombia arrivò al Pescara appena promosso in A ma dopo 17 presenze in campionato venne ceduto al Porto, che lo blindò con una clausola da 40 milioni di euro. I portoghesi lo lasciarono partire in prestito, prima al Rennes poi di nuovo in patria all’Indipendiente Medellin e, infine, al River Plate.

Il futuro di JuanFer?

Quintero si è ripreso tutto e le ottime prestazioni lo hanno portato al secondo posto della speciale classifica per il Pallone d’Oro sudamericano. Nelle ultime ore si era parlato tanto di un'offerta dalla cine per il colombiano ma negli ultimi giorni JuanFer ha deciso di restare dopo gli ultimi colloqui del avuto negli ultimi giorni del 2018 con Marcelo Gallardo. Dopo la partenza di Gonzalo Martinez, secondo quanti riparato da TYC Sports il Muñeco è riuscito a convince Quintero a restare ai Millonarios: il centrocampista colombiano potrebbe persino ereditare la 10 lasciata libera dal Pity, oltre a prendersi il suo posto fisso in campo e diventare diventare un indiscusso titolare della squadra campione d'America.