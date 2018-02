Da sempre è stata la scusa più gettonata davanti alle accuse di sovrappeso: non è vero che sono grasso è che ho le ossa grosse. Così, si rispondeva a chi osava sottolineare le forme generose di chi risultava oltre il proprio peso forma. Ed è la motivazione che anche un professionista come Quintero ha adottato davanti alle ironie dei propri tifosi dopo il debutto con il River Plate.

Il debutto del giocatore . tra gli altri anche ex Pescara, con la maglia dei Millonarios è stato comunque accolto positivamente da critica e tifosi, inizialmente scettici per la sua forma fisica che paventava dei chili di troppo. Dopo un peregrinare in giro per il mondo, adesso potrebbe iniziare una nuova avventura positiva. Juan Fernando Quintero, colombiano classe '93, dopo aver lasciato la Serie A è andato a cercare fortuna altrove senza aver successo. E' andato al Porto, poi al Rennes, all'Independiente di Medellin e, da pochi giorni, si è accasato al River Plate.

Lo stesso Quintero è intervenuto sulla questione, tra il serio e faceto definendosi "nalgòn", una parola che difficilmente traducibile dovrebbe risultare come il nostro poco ortodosso "culone". E dando la responsabilità alla ciccia cumulata al periodo di inattività forzata per l'intero periodo in cui non ha trovato un club e potuto scendere in campo a giocare.

Non giocavo da novembre. Avevo qualche chilo in più, ma non tre come si è detto. Non è che sono grasso, è la mia corporatura, sono bassino e da ragazzino mi piaceva andare in palestra. Insomma, non sono grasso, diciamo che ho sono un po' nalgón"

Intanto, il suo debutto ha portato bene al River Plate. Quintero è sceso in campo per pochi minuti, in totale 26, ma la sua squadra ha vinto facilmente il match contro l'Olimpo 2-0, grazie alla doppietta di Scocco