Dopo il rinvio del weekend del 24 /25 novembre per disordini, l'epilogo della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors è, probabilmente, arrivata la parola fine a questo Dopo il caos che ha visto l’assalto al pullman degli Xeneizes a poche ore dalla partita di ritorno al Monumental, domenica 9 dicembre alle ore 20.30 le due squadre argentine si contenderanno il trofeo al Santiago Bernabeu di Madrid. Il confronto della Bombonera, valida per la gara d’andata, è finito 2-2.

Le squadre sono a Madrid

Entrambe le squadra sono arrivate a Madrid: il River è atterrato ieri mentre il Boca poche ore prima e si alleneranno in due centri sportivi molto importanti del calcio spagnolo: i Millionarios avranno a disposizione la struttura di Valdebebas, casa del Real Madrid, mentre gli Xeneizes si prepareranno al match nel centro sportivo della Federazione spagnola a Las Rozas.

Blindata la capitale spagnola

Piano di sicurezza davvero importante per la capitale spagnola: Madrid sarà blindata dalle forze dell’ordine per evitare disordini e dall'Argentina arriveranno anche gruppi speciali per dar man forte alle autorità locali. Tanto per restare in un clima molto ‘tranquillo' rispetto a quello che è successo due weekdn fa, alla partenza del Boca Juniros per la Spagna la Bombonera è stata evacuata per un allarme bomba che poi si è rivelato falso.

Pericolo ‘barrabravas': in arrivo Di Zeo e Martin a Madrid

Nel frattempo è scattato l'allarme "barrabravas" in Spagna: le autorità del paese iberico hanno rispedito a casa Maxi Mazzarro, uno dei leader della barra del Boca sbarcato ieri sera a Madrid e bloccato all’aeroporto di Barajas; e la stessa sorte è toccata a un altro ultrà del Boca, Jonhatan Devoto. Intanto dall'Argentina confermano che nelle prossime ore arriveranno nella capitale spagnola Rafa Di Zeo e Mauro Martin, due dei leader più importanti della "12", la fazione più calda e cruda del tifo Xeneises, che hanno ottenuto il visto per viaggiare ma hanno il divieto di entrare al Bernabeu. Intanto il gemellaggio tra gli ultrà del River Plate e Los Bukaneros del Rayo Vallecano mette altro pepe ad una situazione che nella città del Manzanarre stanno cercando di tenere a bada nel miglior modo possibile.