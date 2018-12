L'attesa e l'emozione del tanto atteso Superclasico hanno giocato un brutto scherzo ad uno sfortunato tifoso. Al contrario di quanto accaduto poche settimane fa River-Boca non ha fatto registrare scontri e agguati a tifosi e giocatori in quel di Madrid. E' andato tutto liscio dunque al contrario dei terribili episodi di Buenos Aires che costrinsero autorità e organizzatori a rinviare il match, disputato poi al Bernabeu. Purtroppo però impossibile evitare una serie di malori che hanno colpito alcuni tifosi presenti all'esterno della casa del Real. Brutte notizie per un uomo argentino di 68 anni, in condizioni critiche all'ospedale La Paz di Madrid, a causa di un infarto.

in foto: Foto Twitter @EmergenciasMad

Superclasico al Bernabeu, infarto per un tifoso argentino

Mentre River e Boca erano già impegnate ai supplementari, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (alla fine a vincere sono stati gli Xeneizes 3-1) sono arrivate brutte notizie da Emergencias Madrid. L'associazione madrilena che si occupa di informazioni su eventuali emergenze ha comunicato che un tifoso argentino di 68 anni è stato ricoverato in "condizioni critiche" all'ospedale La Paz di Madrid. L'uomo è stato colto da un infarto a pochi metri dallo stadio Santiago Bernabeu, dove era diretto per assistere alla finale della Coppa Libertadores. "Emegercias Madrid" ha riferito, via Twitter, di esser riuscita a ripristinare inizialmente l'arresto cardiorespiratorio ma anche che le condizioni del tifoso argentino restano "critiche". Postate anche alcune foto delle operazioni di soccorso, provvidenziali per evitare il peggio proprio a pochi metri dallo stadio Santiago Bernabeu.

River-Boca, 7 tifosi sottoposti a cure mediche

Secondo quanto riportato da Emergencias Madrid in particolare, sono state 7 le persone che hanno necessitato di cure mediche all'esterno dello stadio. A quanto pare nulla di grave per 6 di esse, mentre l'unico a rischiare la vita è stato il 68enne per il quale dopo il primo soccorso è stato inevitabile un veloce trasporto in ambulanza presso l'ospedale della Capitale spagnola.