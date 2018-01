Francesco Totti augura buon compleanno a Gianluigi Buffon, avversario di sempre nei club e compagno di Nazionale, con cui ha condiviso circa 25 anni di carriera. Oggi il ‘Pupone' giallorosso si è ritirato dalla scena, mentre il numero uno bianconero è ancora in campo – fino a giugno – pronto a salutare tutti e appendere i guanti al classico chiodo.

Approfittando di una intervista a nudo, l'ex capitano giallorosso ricorda alcuni momenti importanti della propria e altrui carriera ma soprattutto si sofferma su una indiscrezione clamorosa dove ha rivelato che in tempi non sospetti ci sono stati contatti sia con Fabio Cannavaro che con lo stesso Buffon per farli arrivare in Capitale.

Ovviamente Francesco Totti e Gianluigi Buffon sono da sempre amici, dentro e fuori dal campo, al di là di una carriera vissuta in modo separato, con il primo bandiera assoluta della squadra giallorossa, il secondo che ha diviso il proprio cammino tra Parma e Juventus. Amici e campioni, anche adesso in vista di una nuova vita professionale che li porterà a incrociare ancora i propri destini calcistici.

siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po’ come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Come regalo di compleanno gli farei la macchina del tempo. Magari mi dà un passaggio a bordo.

Un feeling quasi totale tanto che in passato lo stesso Totti ha rivelato un retroscena di mercato, quando sarebbero potuti arrivare in Capitale Buffon e Fabio Cannavaro, allora bandiere di una Juventus indomabile. Un tentativo ovviamente caduto nel vuoto, ma lo stesso Pupone ama ricordarlo.

Sì ci sentimmo, l'idea era di giocare tutti insieme nella Roma. Mi avrebbe fatto molto piacere vederli in giallorosso con me.

Infine, l'ultimo tributo al Buffon portiere di mille parate. Totti si diverte a riavvolgere il nastro e a indicare i gol più belli fatti all'amico e le parate più straordinarie nei suoi confronti