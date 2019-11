Dopo una telenovela durata tutta un'estate, alla fine Neymar ha accantonato l'idea di lasciare la Francia ed è rimasto a Parigi. Il brasiliano, che era stato vicino a tornare in Spagna (dove lo attendevano Barcellona e Real Madrid) ha così deciso di procrastinare la sua eventuale partenza al prossimo giugno, quando le voci relative al suo futuro torneranno a rimbombare sotto la Tour Eiffel.

Sul futuro del giocatore più importante della Selecao, si è recentemente espresso anche un ex idolo della torcida brasiliana: Rivaldo. L'ex attaccante del Barcellona, che ha lasciato un ricordo indelebile anche in Italia, ha infatti rilasciato un'interessante dichiarazione ai microfoni di Sky Sport UK: parole che saranno certamente rimaste sullo stomaco al Paris Saint-Germain e ai suoi tifosi.

Il consiglio di Rivaldo

"Credo molto in Neymar, ma deve andarsene da Parigi – ha dichiarato Rivaldo – Il PSG è un club fantastico ma non è del livello di Neymar. Lui deve andare in un club che ha più storia in Champions League. Naturalmente se la vince o se diventa campione del mondo con il Brasile, sarà molto più facile per lui diventare il miglior giocatore del mondo. Un ritorno in Spagna? Se un club come il Real Madrid è interessato, sono sicuro che ci andrebbe. Certo, i tifosi del Barcellona ne sarebbero molto dispiaciuti".

L'ex attaccante del Milan non è nuovo a consigli di questo tipo. Poche settimane fa era infatti arrivato anche il suo giudizio su un altro campione del Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé. "Con tutto il rispetto per il Psg – aveva spiegato Rivaldo – Credo che in futuro Mbappé dovrà partire per una squadra spagnola o una grande squadra inglese per confermare se stesso come l’erede di Messi o Cristiano Ronaldo. I migliori giocatori devono giocare nei migliori campionati".