Il Barcellona ha provato in tutti i modi a convincere il Psg a cedere Neymar. Se la dirigenza ha provato ad assecondare le richieste dei transalpini mettendo sul piatto un'offerta importante (con ben tre contropartite), anche i giocatori blaugrana hanno provato a rendersi utili alla causa. Nella sua ultima intervista infatti la colonna della formazione catalana Piqué ha svelato i contenuti della proposta fatta dallo spogliatoio del Barça al presidente Bartomeu per provare ad agevolare il ritorno del brasiliano.

Piqué e il ritorno di Neymar al Barcellona, il retroscena del difensore blaugrana

Piqué è tornato a parlare del possibile ritorno di Neymar al Barcellona. Un tormentone che ha infiammato l'ultima estate di mercato, con il brasiliano che a più riprese ha cercato di lasciare la Francia per rivestire la maglia blaugrana. Se i dirigenti catalani hanno provato a far breccia nella dirigenza Bleus puntando su un'offerta comprensiva delle tre contropartite Rakitic, Todibo e Dembélé, anche i giocatori hanno voluto dare il proprio contributo nella speranza di una fumata bianca nella trattativa. Questo il retroscena sull'iniziativa dei giocatori catalani: "Abbiamo detto al presidente Bartomeu che saremmo stati disposti a uno sforzo economico per riavere Neymar con noi, avremmo ritoccato i nostri contratti per non gravare sui paletti del Fair Play finanziario"

Neymar al Barcellona nell'estate 2020, Piqué lascia una porta aperta

Nonostante tutto però il Barcellona non è riuscito a piazzare l'affondo decisivo, soprattutto a causa del muro alzato dalla dirigenza transalpina. È stato lo stesso Piqué infatti a spiegare i motivi del mancato affondo della corazzata blaugrana: "Il club ha detto che sembrava una buona opzione, ma poi c'erano altri problemi e quest'estate l'accordo è saltato". Piqué che, come Messi e Suarez è rimasto molto legato a Neymar non chiude la porta ad un suo eventuale ritorno nella prossima estate. Lo stesso attaccante potrebbe sfruttare l'articolo 17 per liberarsi dal Psg: "Quando Neymar si trasferì al Psg – ha continuato Piqué – glielo avevamo detto che andava in una prigione dorata. Comunque nel calcio può succedere di tutto e la porta per lui è sempre aperta".