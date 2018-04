Non c'è alternativa, almeno così sembra: il matrimonio tra Simone Verdi e il Napoli si farà. Malgrado tutto e tutti. Almeno questo è l'ultimo filone di calciomercato che vede ancora in trattativa le due società, gli azzurri e il Bologna, proprio per il giovane talento italiano che sarebbe dovuto arrivare già a gennaio e il cui rifiuto ha fatto saltare ogni accordo già esistente.

Adesso, però, si vocifera di un nuovo tentativo concreto da parte del club di De Laurentiis che evidentemente considera Verdi una pedina troppo importante dello scacchiere futuro di Maurizio Sarri per lasciare qualcosa di intentato. Non solo soldi, ma anche contropartita tecnica verso i felsinei. Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a sacrificare un giocatore appena arrivato ma mai sbocciato sotto il Vesuvio per una concorrenza troppo agguerrita, Marko Rog.

Verdi in azzurro, ad ogni costo

Il Napoli non vuole mollare la pista che lo porta da Simone Verdi. Dopo il "no" dell'esterno oggi ancora al Bologna avvenuto a gennaio, la trattativa potrebbe riaprirsi nella prossima estate con i partenopei alla ricerca della proposta giusta per convincere il Bologna a chiudere la trattativa soddisfacendo le aspettative di tutti gli attori della vicenda.

Rog piace al Bologna

Secondo il Resto del Carlino gli emiliani sarebbero molto interessati a Rog, un giocatore arrivato due stagioni fa in azzurro ma mai seriamente inserito da Sarri negli schemi e nelle formazioni del Napoli. Proprio il 22enne centrocampista croato potrebbe essere la chiave per arrivare a Verdi. perché potrebbe essere ‘sacrificabile' per l'obiettivo principe del prossimo mercato.

Un ‘sacrificio' condiviso

Rog non ha avuto vita facile a Napoli. Chiuso a centrocampo da titolarissimi che difficilmente hanno lasciato la maglia d altri: Hamsik, Allan, Zielinski e – da quando è esploso – persino Jorginho. Per il croato solamente sprazzi di partita, fettine minuscole di minutaggio malgrado se ne sia parlato sempre un gran bene e abbia anche dimostrato di avere i numeri. Ma se il suo sacrificio portasse Verdi, nessuno ostacolerebbe la trattativa.