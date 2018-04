La braciata per mandare in fumo un po' di malumore e amarezza per il pareggio di San Siro contro il Milan, poi tutti in ritiro nel quartier generale di Castel Volturno nella settimana più delicata della stagione. Mercoledì al San Paolo c'è l'Udinese per il turno infrasettimanale di campionato, domenica sera la sfida a Torino contro la Juventus che potrà calare il sipario sulla stagione sulla corsa scudetto oppure tenere i giochi ancora aperti. E' anche questa la ragione che ha spinto il tecnico a serrare i ranghi affrontando una tappa alla volta: la prima è battere al San Paolo i friulani. Come ci arrivano le due squadre?

Qui Napoli. Il Napoli che segna poco per il momento d'appannamento del tridente in termini di efficacia ricorrerà al turnover in previsione della gara dell'Allianz Stadium. Rientra Mario Rui a sinistra (e quindi Hysaj torna a occupare la propria corsia a destra), non ci sarà Koulibaly (squalificato) che verrà avvicendato con Chiriches o Tonelli accanto ad Albiol. A centrocampo Hamsik è un punto fermo mentre dovrebbero cambiare gli interpreti al suo fianco (Diawara e Zielinski, con Rog pronto a subentrare a gara in corso). In avanti spazio a Milik supportato da Callejon e Insigne.

Qui Udinese. Al San Paolo arriverrà un avversario in profonda crisi di risultati e in emergenza formazione: Behrami, Angella e Lasagna sono infortunati. De Paul non è in perfette condizioni e partirà dalla panchina. Out anche Hallfredsson ma per squalifica. Nuytinck, Danilo e Samir costituiranno la linea difensiva a 3, centrocampo con Widmer e Pezzella ai lati mentre al centro Balic dovrebbe agire in regia con Ingelsson (favorito su Fofana) e Barak ai lati. Jankto a supporto di Perica, unico attaccante.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese