Non tira una bella aria in casa Feyenoord. Stagione tutt'altro che positiva per i biancorossi che non sono riusciti a replicare i successi della scorsa annata, quando hanno vinto il campionato. A confermare la tensione interna allo spogliatoio di mister Giovanni van Bronckhorst, la vera e propria rissa tra due calciatori nell'ultima sessione di allenamento. Steven Berghuis e Sven van Beek sono letteralmente venuti alle mani e solo l'intervento dei compagni ha impedito che la situazione degenerasse.

Feyenoord, che rissa in allenamento tra Sven van Beek e Steven Berghius

A mostrare l'increscioso episodio ci ha pensato Nos Sport con un video pubblicato sui social. Nel corso della classica sessione d'allenamento con i due giocatori schierati come avversari dal mister. Dopo un contrasto i due calciatori sono entrati in rotta di collisione con tanto di calci e colpi proibiti. Necessario l'intervento degli altri compagni che non hanno perso tempo per separarli e riportare, almeno momentaneamente, la situazione alla normalità.

in foto: Foto (https://twitter.com/NOSsport/status/966339917923192835)

I motivi della rissa tra van Beek e Berghuis.

Alla base dei dissidi dei due probabilmente ci sono altre ruggini. In campo la dinamica dell'accaduto invece è stata chiara. Berghuis si è lanciato su una palla vagante, nel tentativo di strapparla proprio a van Beek. Quest'ultimo ha fatto valere la sua fisicità, rivelandosi un ostacolo troppo duro per il compagno-avversario che è caduto al suolo. Prontamente rialzatosi, Berghuis si è scagliato contro Van Beek riservandogli un calcione, fortunatamente non andato a segno. Ecco allora il faccia a faccia con tanto di tentativi di pugni, prima della separazione da parte dei compagni

Chi sono i giocatori del Feyenoord protagonisti della rissa.

Van Beek è un giovane difensore centrale capace di giocare anche in corsia. Forte fisicamente, il classe 1994 è un prodotto delle Giovanili del Feyenoord e in questa stagione ha trovato spazio da titolare con maggiore continuità. Steven Berghius ex Watford, è un esterno offensivo a cui difficilmente mister van Bronckhorst fa a meno nelle partite, anche alla luce della sua maggiore esperienza. Esperienza che in quest'occasione non ha mostrato.

Feyenoord, tensione per i deludenti risultati stagionali.

Il Feyenoord non è riuscito a replicare gli ottimi risultati della scorsa stagione culminati nella vittoria del titolo. Ecco allora la tensione nello spogliatoio, che potrebbe giocare un brutto scherzo a pochi giorni dal match contro la capolista PSV. La possibilità di una qualificazione alla prossima Champions sembra ormai sfumata per una formazione che occupa il 4° posto a meno 17 dal secondo.