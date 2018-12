L’Inghilterra nei Mondiali del 2006 volò in Germania con grandi ambizioni. Guidati da Eriksson, a distanza di quarant’anni dall’unico successo, tutti speravano di ritornare tra le prime quattro, ma la nazionale dei ‘Tre Leoni’ venne eliminata nei quarti di finale dal Portogallo, che si impose ai calci di rigore. Una grande delusione per tutti. Ma c’è da scommettere che nessun calciatore sicuramente ha più pensato al ‘fallimento’ già dal giorno seguente. Non perché Rooney e compagni sono più bravi a digerire le sconfitte, ma perché nel volo di ritorno verso la terra d’Albione tutti i calciatori dell’Inghilterra e i membri dello staff temettero realmente il peggio. La storia di quel volo terribile l’ha raccontata Rio Ferdinand.

L’ex giocatore del Manchester United in un’intervista ha voluto parlare di quella tremenda esperienza. Il volo che riportava in patria la nazionale inglese si trasformò in un incubo, le condizioni atmosferiche erano davvero difficili, Ferdiand ha ricordato le sue paure e le sue sensazioni:

Il peggior volo che si possa immaginare. Abbiamo beccato un tempo terribile e pensavamo che saremmo morti. Piangevamo disperati. Io ero seduto accanto a Rooney e Gerrard e c’erano le loro mogli, tutti urlavano, turbolenze mai viste. I bagagli volavano, le persone venivano sballottate e nessuno capiva cosa stesse succedendo.

Rio Ferdinand, uno che nessuno voleva mai avere come avversario, era forte fisicamente e senza alcun tipo di remora, la gamba la metteva sempre, ha ammesso di aver avuto in quei momenti davvero paura: