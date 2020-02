In attesa dell'analisi di Antonio Conte, chiamato ad un super lavoro nel mese di maggio, e dopo le parole stizzite di Beppe Marotta rilasciate a margine della notizia ufficiale, a commentare la decisione della Lega di Serie A di rinviare al 13 maggio ben 5 partite di questa ventiseiesima giornata di campionato è arrivato anche Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce, alla vigilia della sfida al ‘Via del Mare' contro l'Atalanta, ha infatti commentato in maniera molto polemica lo spostamento di Juventus-Inter e delle altre quattro gare in questione

"Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica – ha esordito il mister salentino, durante la conferenza stampa – Ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco".

La trasferta dei tifosi dell'Atalanta

Durante l'incontro con la stampa, l'allenatore del Lecce ha poi criticato la scelta di non vietare la trasferta ai tifosi bergamaschi: "Non riesco a trovare una linearità nelle decisioni che sono state prese – ha aggiunto Liverani – Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente, altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi".

"La squadra sta bene, anche se ci ha messo qualche giorno in più per recuperare dalla sconfitta contro la Roma – ha infine concluso il tecnico – Noi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro. I nerazzurri hanno pochi punti deboli, ma hanno perso punti in partite impensabili, come noi. Possiamo creare dei problemi solo corriamo come loro".