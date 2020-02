Mezza Serie A è stata fermata dal Coronavirus con l'Ordinanza del Ministero della Salute che ha imposto uno stop. Ad oggi parziale e rivolto alla zona del Nord Italia coinvolta nei casi di contagio, ma che potrebbe estendersi anche nelle prossime gare in calendario e a più largo raggio. Un vero e proprio problema per il calcio nello specifico, che vive un calendario già in over booking sulle date e che fatica a trovare spazi per i vari recuperi. Nel pomeriggio di domenica però, si è giocato regolarmente all'Olimpico di Roma tra i padroni di casa giallorossi e il Lecce. Ma anche in questo caso, l'eco della pandemia non ha lasciato refrattari i tifosi sopraggiunti allo stadio.

Le mascherine all'Olimpico

Mentre in campo Roma e Lecce si giocano 90 minuti importanti e con interessi diversi (per i padroni di casa obiettivo riprendere il treno Europa, per i salentini scrollarsi di dosso la zona salvezza) sugli spalti, tra i tanti tifosi che hanno voluto assistere al match si sono viste anche le oramai introvabili mascherine che tutti consigliano per cercare di frenare l'epidemia da Coronavirus. Diversi tifosi non le hanno tolte durante la partita, conformandosi in parte alle ordinanze e ai consigli medici che invitano la popolazione a utilizzare qualsiasi prevenzione per limitare il diffondersi della malattia.

La Serie A e il Coronavirus

Così, anche se la Capitale non è stata ancora coinvolta nell'emergenza come il Nord Italia, la paura del contagiosi è manifestata anche all'interno dell'Olimpico, in un contesto che il Ministero della Salute ha comunque dichiarato fuori da alcun pericolo. Intanto si teme per il proseguo regolare della stagione calcistica perché – stando alle ultime notizie – si prospetta uno stop completo dell'intera Serie A. Così fosse, ci sarebbero problemi sull'inserimento dei recuperi ed è per questo che si sta anche valutando la possibilità di disputare le partite a porte chiuse, pur di poterle disputare nelle date già prefissate.