La gara è tra titani, combattuta fino all'ultima risposta sul terreno della storia del team che li ha resi grandi. Rino Gattuso e Christian Abbiati si sono messi alla prova per capire chi, tra loro due, ne sappia di più sul Milan, di cui sono attualmente allenatore e Club Manager, dopo le numerose vittorie sul campo riportate negli anni scorsi, che li hanno fatti entrare di diritto nell'olimpo delle leggende del calcio italiano. Lo hanno fatto partecipando a Star Quiz, la sfida, composta da interviste doppie, lanciata da StarCasinò a ex campioni e tifosi dei diavoli rossi, per scoprire quanto ne sanno sulla storia del club rossonero.

Il risultato finale è sorprendente. All'ex centrocampista e l'attuale Club Manager rossonero sono state poste sei domande: sul primo derby giocato insieme, sull'esordio al Milan, sull'ultima coppa Italia vinta, sulla squadra più affrontata in finale di Coppa Intercontinentale, sui gol di Kakà e sulle presenze nella stagione dell'ultimo scudetto. Per scoprire chi ha vinto basta guardare tutto d'un fiato il video con l'intervista doppia, realizzata con la collaborazione di un conduttore d'eccezione: lo speaker ufficiale del Milan Germano Lanzoni, meglio conosciuto come Gegio. Ma Gattuso e Abbiati sono solo i primi campioni ad aver accettato la sfida: nei prossimi episodi ci saranno altri protagonisti che si cimenteranno nel quiz sulla storia recente della squadra italiana più titolata al mondo. Non solo ex calciatori e leggende del club.

Tutti i tifosi possono, infatti, provare a gareggiare e verificare quanto ne sanno sulle vittorie, sulle curiosità e sui più grandi campioni del Milan partecipando al quiz online, al termine del quale ciascuno sfidante riceverà un "badge" personalizzato in base al punteggio ottenuto. In questo modo potrete scoprire se siete dei veri supporter della vostra squadra del cuore.

