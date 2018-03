Questo United ha una tempra alla Mou e somiglia sempre più al suo manager. Ad un certo punto la vittoria sembrava una chimera ma il Manchester United ha un grande carattere ed è capace di ribaltare la gara in casa del Crystal Palace, da 2 a 0 a 2 a 3, grazie alle reti di Chris Smalling, Romelu Lukaku e Nemanja Matic che hanno reso vano il doppio vantaggio di Townsend e van Aanholt.

La vittoria a Selhurst Park ha permesso ai Red Devils di mantenere il vantaggio sul Liverpool e Tottenham, che sabato avevano battuto Newcastle e Huddersfield, e di poter preparare lo scontro diretto per il secondo posto con i Reds di Jurgen Klopp di sabato all'Old Trafford. Una grandissima reazione d'orgoglio da parte della squadra di José Mourinho che non ha approcciato bene alla gara ed è riuscita ad acciuffare 3 punti importantissimi.

Townsend e van Aanholt illudono Hodgson.

Il Cyrstal Palace di Roy Hodgson è passato in vantaggio al minuto 11 grazie ad Andros Townsend che ha trafitto De Gea con un bel tiro di sinistro dal limite e ha raddoppiato con van Aanholt all'inizio della ripresa che ha approfittato di una dormita della difesa del Manchester United e ha trafitto il portiere spagnolo con una conclusione sul primo palo che sembrava aver chiuso i conti per le Eagles.

Smalling, Lukaku e Matic: la rimonta è servita.

Lo United ha reagito subito alla rete del raddoppio del Crystal Palace con un colpo di testa di Smalling su cross di Valencia e ha accorciato le distanze per i Red Devils con un Mourinho furioso a bordo campo. Dopo una grande pressione Lukaku ha trovato il punto del pareggio dopo un tiro di Alexis Sanchez deviato da un difensore sulla traversa con il centravanti belga che ha controllato e ha battuto Hennessey. Nei minuti di recupero è Matic a regalare la vittoria al Manchester con un grande tiro dai 20 metri che non ha lasciato scampo al portiere del Crystal Palace e ha permesso agli uomini di Mou di conquistare 3 punti importantissimi per la lotta al secondo posto in Premier League.