Riecco Jorge Sampaoli. Dopo qualche mese di silenzio e di relax, l'ex ct travolto dalle polemiche per il flop ai Mondiali della sua Argentina è pronto per tornare in panchina. La sua nuova squadra sarà il Santos con Sampaoli (prenderà il posto di Cuca) che nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà alla blasonata squadra brasiliana, che non potrà fare più affidamento su Gabigol. Quest'ultimo infatti, dopo il momentaneo ritorno all'Inter, sarà nuovamente ceduto.

Jorge Sampaoli diventerà il nuovo allenatore del Santos

A ufficializzare l'arrivo in panchina di Jorge Sampaoli è stato proprio il Santos attraverso una nota ufficiale. L'allenatore classe 1960 fermo ai box dopo l'esonero dalla nazionale argentina, successivo alla disastrosa avventura ai Mondiali russi, ha trovato l'accordo totale con la società brasiliana. Mancano solo le firme sui contratti, una formalità che sarà archiviata nel week-end quando Sampaoli potrà considerarsi dunque a tutti gli effetti l'erede di Cuca, sulla panchina del Santos, per una nuova intrigante avventura professionale.

Sampaoli al Santos con l'ingaggio ridotto

Secondo le prime indiscrezioni, Sampaoli, preferito ad Ariel Holan, tecnico dell'Independiente avrebbe detto sì ad un contratto biennale. Non sono state invece rese note le cifre dell'ingaggio che gli garantirà il Santos, anche se a quanto pare l'ex ct avrebbe dato la sua disponibilità ad accontentarsi di uno stipendio inferiore rispetto a quanto percepito nelle sue ultime esperienze con Siviglia e Argentina.

Sampaoli al Santos in giacca, per cancellare il flop con l'Argentina

Curioso come per l'ufficializzazione dell'accordo con Sampaoli, il Santos abbia scelto una foto del tecnico in giacca. Coperti dunque quei tatuaggi, che avevano fatto discutere in Russia, attirando sull'argentino ulteriori critiche per un look non considerato consono. Stile a parte, Sampaoli è reduce da un'estate disastrosa, con le polemiche per un'Argentina considerata senza anima, e senza guida tecnica, ma diretta in campo dai senatori Mascherano e Messi. Il flop, con l'eliminazione per mano della Francia agli ottavi, ha spinto poi la Federcalcio del Paese sudamericano (seppur con ritardo) a dare il benservito a Sampaoli che spera ora di ritrovare lo smalto del passato in terra brasiliana