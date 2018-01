La dittatura di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nell'albo del Pallone d'Oro degli ultimi dieci anni non è andata giù a molti osservatori: in diverse occasioni molti hanno criticato l'assegnazione del premio ai due fenomeni, che stanno depredando qualsiasi tipo di riconoscimento e titolo, a discapito di altri calciatori che avevano fatto i loro exploit in alcune stagioni e non potranno mai più essere così influenti.

Se nel 2010 molti avrebbero dato il massimo premio individuale per un calciatore ad Andrés Iniesta o a Wesley Sneijder, nel 2013 i numeri erano tutti per Franck Ribery ma il riconoscimento andò a Cristiano Ronaldo.

Ribery: Mi sono sentito derubato.

In un'intervista a ‘Canal Football Club', programma dell'emittente Canal + il francese ha ammesso la delusione nel vedere Cristiano trionfare anche dopo una stagione in cui il Bayern Monaco aveva vinto tutto ciò che si poteva vincere

Quella volta mi sono sentito come se mi avessero rubato il Pallone d'Oro. È incomprensibile. In quella stagione ho vinto ogni tipo di trofeo, non avrei potuto fare di più. È stata un'ingiustizia.

Ribery: Non ho avuto il sostegno del mio paese.

Infine Franck Ribery ha evidenziato come in quel caso fossero mancati i voti dei giornalisti e capitani francesi per consentirgli di vincere il riconoscimento