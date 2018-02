Radja Nainggolan giura, per l'ennesima volta, amore alla Roma nonostante il brutto periodo che sta passando la squadra giallorossa. La sconfitta con il Milan è solo l'ultimo brutto passo di un inizio 2018 partito in maniera davvero strana per il club della Capitale: dopo le vittorie con Verona, Benevento e Udinese la Roma pareva essersi ripresa ma la sconfitta in Champions e quella in casa contro il Milan hanno fatto ripiombare l'ambiente in un "buco nero" e anche il belga si è preso dei fischi subito dopo la sostituzione nell'ultimo incontro.

Anche uno dei beniamini del popolo giallorosso come lui è stato contestato ed una vera e propria novità ma il momento è delicata e Radja lo sa bene. Al giornale belga Sportmagazine.be Nainggolan ha parlato della sua nomea di "casinista nello spogliatoio" e del fatto che avrebbe potuto lasciare Roma e la Roma in diversi momenti ma non l'ha mai fatto:

Non sono un piantagrane e non ho mai avuto problemi con nessun compagno, basta chiedere in giro. Potevo andare al Chelsea o potrei andare ora in altre squadre, ma cambiare stile di vita e cultura non fa per me.

Radja: Se pensassi ai soldi, avrei già cambiato 2 o 3 volte.

Il centrocampista belga ha parlato proprio di questo suo legame con la Capitale e con la squadra giallorossa, soffermandosi sullo stile di vita e sulle abitudini familiari che non ha nessun intenzione di cambiare in futuro

Se pensassi ai soldi avrei già cambiato squadra due o tre volte e guadagnerei di più. Ma io voglio vivere dove si sta bene, a me e la mia famiglia non manca nulla, si vive nel migliore dei modi, ci sono buoni ristoranti e si può fare bene shopping. Nel mio futuro mi vedo a Roma, penso di restare a vivere qui.

Radja e il legame con Totti: Dice sempre quello che pensa.

Infine Nainggolan tira in ballo anche il suo ex compagno Francesco Totti e parla delle similitudini che ha con lui a livello caratteriale: "Lui in certe cose è simile a me, puoi essere serio nella vita, ma non troppo. E poi dice sempre quello che pensa. Proprio come me".