Radja Nainnggolan dichiara ‘amore' alla Roma. Il centrocampista belga è il protagonista de "I signori del calcio" di Sky che andrà in onda domani e proprio nell'intervista con l'emittente di Murdoch ha fatto sapere non avrebbe problemi a firmare a vita per il club giallorosso. Il Ninja ha sempre ammesso di trovarsi bene nella Capitale e lo ha ribadito nel suo stile, senza mezzi termini

Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la Roma, anche perché ho rinunciato a tante squadre. A meno che la società un giorno decida di cacciarmi.

Nainggolan: Io faccio il calciatore non l'educatore.

Radja è tornato sui fatti di Capodanno, che lo hanno visto protagonista di un video su Facebook in evidente confusione. Il belga ha parlato della sua vita privata senza problemi e si è soffermato su quell'episodio

Io sono cresciuto senza padre, quindi cerco di dare il massimo del mio tempo ai miei figli. Anche perché è un’esperienza che non raccomando a nessuno. Sono molto contento di come ho vissuto, anche se magari altre persone dicono che non sono un bell’esempio per i giovani. Io faccio il calciatore e l’educatore lo fanno altri. Io ho i miei figli e cerco di crescerli bene, ma nella vita privata faccio le cose giuste secondo me, e in partita mi sento sempre pronto.

Nainggolan: DiFra più tranquillo di Spalletti.

La Roma e lo stesso Nainggolan stanno vivendo un momento diverso rispetto a 12 mesi fa: i giallorossi erano secondi e il centrocampista era molto a suo agio nel gioco di Luciano Spalletti

Caratterialmente penso che Di Francesco sia un po’ più tranquillo rispetto a Spalletti. Spalletti si innervosiva anche perché leggeva una cosa sbagliata, o non so, sentiva una cosa e la faceva più grande di quella che era. Di Francesco, invece, è uno che guarda soltanto al lavoro, che è convinto di quello che fa, di quello che vuole.

Nainggolan: Mi piace il Napoli ma non si sa quanto dura.

Infine parla della sfida scudetto tra Napoli e la Juve. La squadra bianconera è stata spesso nel mirino del belga in passato, soprattutto via social, ma ammette che ha la rosa più completa di tutti