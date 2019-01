Una vita per il calcio quella di Imke Wübbenhorst. La biondissima classe 1988 dopo una lunga esperienza da calciatrice professionista, ha intrapreso la carriera da allenatrice. Prima ha guidato la squadra femminile del BV Cloppenburg e poi poche settimane fa è passata a quella maschile. Una nuova sfida per Imke che si è resa protagonista di un curioso siparietto nel corso dell'ultima intervista, rispondendo in maniera decisa ad una domanda sessista e decisamente fuori luogo.

Imke Wübbenhorst e la risposta alla domanda sessista

Imke Wübbenhorst poco prima di Natale ha preso le redini della squadra maschile del BV Cloppenburg, formazione che milita nella 5a serie del calcio tedesco. Una scelta sorprendente ma giustificata dai risultati ottenuti dalla manager alla guida della formazione femminile della stessa società. Prima allenatrice dunque di una squadra maschile in Germania, la Wübbenhorst ha dovuto fare i conti nel corso dell'ultima intervista con una domanda sessista. Un giornalista infatti le ha chiesto se i suoi calciatori fossero obbligati a indossare i pantaloni prima del suo ingresso nello spogliatoio. Imke Wübbenhorst ha riposto per le rime: "Certo che no. Sono una professionista. Scelgo i giocatori per le dimensioni del loro pene".

Chi è Imke Wübbenhorst prima allenatrice a guidare squadra maschile in Germania

Una risposta perentoria da cui traspare il piglio deciso di Imke Wübbenhorst che pur di seguire il suo sogno calcistico, soprattutto nel panorama maschile, ha dovuto fare i conti con numerosi pregiudizi. La sua avventura infatti è iniziata proprio giocando a pallone con squadre di ragazzi fino ai 16 anni. Il suo exploit nel calcio femminile con Amburgo, Huelva e Cloppenburg le ha permesso anche di militare nella nazionale tedesca. Dallo scorso anno, ecco la panchina, con l'avventura prima da assistente e poi da allenatrice della squadra femminile del BV Cloppenburg. Prima di Natale ecco l'investitura a tecnico della formazione maschile, con un obiettivo difficile ma non impossibile, quello di provare a salvare una formazione che si trova sul fondo della classifica con 6 punti di distacco dalla zona salvezza.