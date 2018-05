Il saluto di Pepe Reina al Napoli si è consumato nell'ultimo atto di campionato, al San Paolo. Prima della partita con il Crotone infatti, c'è stato spazio per salutare il portiere spagnolo che è stato applaudito da tutto il San Paolo. Un addio ai colori azzurri prima di abbracciare quelli rossoneri del Milan, sua futura squadra con cui ha già da tempo un accordo.

Ma Napoli resterà nel cuore e nei pensieri di Reina anche per un altro motivo, meno edificante e per nulla inerente al calcio giocato: Pepe Reina verrà ascoltato dal giudice per le sue frequentazioni fuori dal campo, che lo hanno visto ospite della famiglia Esposito, invischiata in loschi affari legati ad attività malavitose.

L'accusa: non poteva non sapere. Pepe Reina sarà infatti sentito in qualità di persona informata dei dai pm Francesco De Falco, Enrica Parascandolo e Ida Teresi che indagano con il coordinamento del procuratore aggiunto Filippo Beatrice visto che il dato d'accusa è preciso al riguardo: Reina non poteva non sapere che i fratelli Esposito avevano problemi con la giustizia.

Occasione per chiarire. Le dichiarazioni che rilascerà alla Giustizia però potranno anche essere un elemento importante per dimostrare la propria estraneità alla vicenda, con Reina che avrà la possibilità di chiarire la natura dei suoi rapporti con gli Esposito, i quali frequentavano numerosi suoi compagni ed ex compagni di squadra.

Coinvolgimenti pericolosi. Non è la prima volta che i giocatori, loro malgrado, vengano coinvolti in situazioni del genere da parte di persone che ne millantano amicizie o rapporti d'affari di diversa natura. Anche per Reina ci potrebbe essere stato un coinvolgimento passivo, in una sfera di conoscenze comuni che lo avrebbero introdotto in ambienti, a sua insaputa, che hanno problemi con la giustizia.

Il ricordo dei tifosi napoletani. Intanto, resta il ricordo dell'ultimo atto in azzurro, al San Paolo. I tifosi del Napoli lo ricorderanno così, braccia al cielo e occhi lucidi di commozione per un portiere che ha stretto un patto con il popolo partenopeo onorandolo fino all'ultimo e oggi – per motivazioni che riportano al difficoltoso rapporto col presidente De Laurentiis – pronto ad una nuova sfida con il Milan.