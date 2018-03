Pepe Reina al Milan. L'ultimo gossip di mercato vede il portiere spagnolo del Napoli interessare il club rossonero che in fatto di numeri 1 dovrebbe stare tranquillo visto che ha sotto contratto uno dei giovani più promettenti del nostro campionato, Gigi Donnarumma. Dunque, perché interessarsi eventualmente all'estremo del Napoli?

C'è chi dice semplicemente per fare da secondo al giovane rampollo, con il ruolo di ‘chioccia' per maturarlo il prima possibile. Ma c'è anche chi sostiene che il Milan si voglia cautelare sin da subito nel caso di nuovi mal di pancia di Mino Raiola, vulcanico procuratore di Donnarumma che già in passato è arrivato ai ferri corti con la dirigenza milanista.

Reina come vice di Gigio

La verità, ovviamente non si sa ma potrebbe stare nel mezzo. Il ‘colpo' Reina per il Milan avrebbe il doppio risvolto positivo di aiutare Donnarumma a crescere con un portiere di indiscussa esperienza alle spalle, ma anche un ‘avvertimento' a Raiola che, dovesse ritornare a creare problemi, si ritroverebbe con il club che ha già pronto un sostituto plausibile.

Il Napoli acconsentirebbe?

Due sono ovviamente i punti interrogativi di questo nuovo filone di mercato: se davvero il Napoli e Reina acconsentirebbero alla trattativa con il Milan e dove Donnarumma a quel punto andrebbe la prossima estate. Nel primo caso, c'è davvero molta difficoltà nel pensare che a questo punto della stagione a Napoli si voglia mettere sul tavolo il futuro del portiere oggi titolare. Reina è un punto chiave della difesa partenopea e di comprovata affidabilità anche per Sarri.

Senza tricolore tutto è possibile

Per lo spagnolo approdare al Milan potrebbe essere una nuova iniezione di entusiasmo ma dipenderà moltissimo come si concluderà la stagione del Napoli. In caso di ennesimo anno di transizione, l'addio potrebbe essere consensuale e giustificato, ma se gli azzurri riuscissero a cucirsi il tricolore al petto è difficile credere ad un passaggio delle consegne.

Donnarumma via dal Milan, dove?

I mal di pancia di Raiola

Per quanto concerne il futuro di Donnarumma, c'è sempre la mina vagante di Raiola: il procuratore del portiere ha già messo zizzania in estate, è ritornato a vociferare a gennaio e sarebbe pronto a ripetersi a fine campionato. Chi si può permettere Donnarumma però non è certo un club italiano, nemmeno la Juventus nemmeno se i bianconeri vincessero la Champions League con i relativi introiti.

70 milioni più ingaggio top: ciao Italia

Donnarumma oggi vale almeno 70 milioni di euro più uno stipendio da top player. Più che un futuro in Italia, le strade portano o in Spagna o in Francia. C'è il Psg che dovrà rifondarsi – per l'ennesima volta – e potrebbe proprio partendo da un portiere di prospettiva e qualità. Ma c'è anche il Real Madrid che non ha mai negato ad un talento di vestire prima o poi la camiseta blanca.