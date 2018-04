Luca Modric è uno dei centrocampisti migliore d'Europa. Nel suo ruolo non ha eguali e il Real Madrid se lo tiene molto stretto malgrado in ogni sessione di mercato sia uno dei giocatori maggiormente richiesti. Nel recente passato era stata anche la Juventus a provare a strappare il croato da Madrid ma la volontà di Florentino Perez di non far partire i suoi uomini migliori e soprattutto l'altissima considerazione che ha di lui Cristiano Ronaldo hanno sempre frenato le trattative ancor prima che iniziassero.

Modric sarà una delle pedine fondamentali di Zidane anche per la prossima partita in programma che varrà la semifinale di Champions League. Un giocatore insostituibile che già era riuscito con le sue giocate a fare la differenza in mediana a Cardiff nell'ultima finale in cui la Juventus ha pagato dazio con il Real.

Il rispetto per la Juventus

Ma lo stesso Modric non si fida dei bianconeri, forse la peggiore avversaria nella sfida a 180 minuti di Coppa con un Allegri che tatticamente non è secondo a nessuno: "Bisogna considerare la Juve al pari di noi. Ci rispettano come noi rispettiamo la Juventus, una formazione fatta di grandi campioni. Ci rispettiamo a vicenda. Quando si incontrano due squadre di grande qualità è fondamentale fare pochi errori e approfittare di quelli degli altri.

Intoccabile nell'11 di ZIdane

Un real che verrà plasmato per mano di Zidane, che avrà tutti i titolari a disposizione. Tanti ballottaggi ma non per Modric, punto di riferimento in mediana per tecnico e compagni: "Il mister ci dirà come affrontare questa partita. Mi sento senza dubbio bene e non ho i problemi fisici che ho avuto nelle gare precedenti. Mi sento davvero bene e spero di continuare a giocare così, come negli ultimi incontri. La cosa importante è che il gruppo sia unito, che si corra e si lotti tutti insieme. Indipendentemente da chi va in campo"

Nel segno di Ronaldo

Infine, un pensiero al compagno più importante, Cristiano Ronaldo, colui che ha trascinato il Real nei momenti che contano, sia in Spagna che in Europa e che adesso è ritornato in gran spolvero: "Cristiano è in grandissima forma. Non so più quanti gol ha segnato nelle ultime partite e per noi è importante averlo sul pezzo. Con lui in questa forma abbiamo più possibilità di vincere e passare il turno