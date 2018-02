Archiviato il discorso con il Marsiglia di Rudi Garcia, il Paris Saint-Germain è ora alle prese con l'infortunio di Neymar. Il problema alla caviglia destra, che ha costretto il brasiliano ad uscire in barella e con le lacrime agli occhi, pare infatti più grave del previsto e potrebbe pregiudicare la presenza dell'ex Barcellona nella partita del prossimo 6 marzo con il Real Madrid in Champions League.

Intervistato sulla probabile assenza di "O'Ney" nel match di ritorno dello Stadio dei Principi, Zinedine Zidane ha voluto sgombrare il campo dagli equivoci: "Non mi piace mai quando si fa male qualcuno, e non sono certo contento per il suo infortunio – ha spiegato Zizou in conferenza stampa – Spero che possa farcela a rientrare per la partita di ritorno contro di noi. Non potrei mai desiderare che un nostro rivale non ci sia per un motivo del genere".

Amavi ride di Neymar.

"Ho visto la partita con il Marsiglia e non mi è piaciuto per niente il momento in cui si è infortunato – ha aggiunto il tecnico dei "Blancos" – Spero per Neymar che non sia una cosa troppo seria e comunque una sua eventuale assenza potrebbe non influenzare così tanto la partita, perché al suo posto ci sarà qualcun altro che vorrà mettersi in evidenza e sarà molto motivato per una sfida come questa. In ogni caso, ripeto che non mi piace mai vedere qualche giocatore che si fa male".

Se Zidane ha fatto sfoggio di sportività, di certo non ha fatto altrettanto il difensore del Marsiglia Jordan Amavi. Il calciatore di origini togolesi, intervistato a fine gara sull'incidente capitato al brasiliano, non ha avuto problemi nel prendere posizione e rilasciare una dichiarazione che in Francia farà certamente discutere: "Il suo infortunio? Se lo merita, è un provocatore nato – ha spiegato il giocatore di Rudi Garcia – Ogni volta che prende palla aspetta l’avversario per umiliarlo. E’ normale che riceva tanti calci".