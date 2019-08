Gareth Bale e James Rodriguez sono sul mercato da un paio di mesi, il Real Madrid non è riuscito a venderli, nonostante siano arrivate offerte importanti e i due attaccanti sono stati convocati, entrambi, da Zidane per la gara d'esordio della Liga contro il Celta Vigo. Una notizia importante che potrebbe sparigliare le carte, soprattutto per il Napoli che da tempo segue il giocatore colombiano.

Le offerte di James Rodriguez (da parte del Napoli) e di Gareth Bale

Il Napoli sta corteggiando James Rodriguez, De Laurentiis ha presentato un'offerta importante, ma che non soddisfa il presidente Florentino Perez che vuole vendere l'ex Bayern a titolo definitivo, e pretende 50 milioni di euro. Il Napoli ne offre 8 per il prestito oneroso, 42 per l'obbligo di riscatto tra un anno. Anche l'Atletico ha pensato a Rodriguez, un sondaggio lo hanno fatto pure Juventus e Milan. Gareth Bale invece era volato in Cina, è stato a un passo dalla firma, avrebbe guadagnato oltre venti milioni a stagione, ma poi tutto si è fermato. Entrambi restano in bilico, il loro futuro va deciso entro il 2 settembre, quando si chiuderà il mercato anche in Spagna.

I convocati di Zidane per la sfida con il Celta

Sono 22 i calciatori convocati da Zidane per il match di Vigo, nell'elenco ci sono i nuovi acquisti: Eder Militao, preso dal Porto già a gennaio, e Luka Jovic, che potrebbe partire nelle prossime settimane, ma non Eden Hazard, il grande colpo di mercato si è infortunato e starà fuori circa un mese. Nell'elenco Gareth Bale e James Rodriguez, che adesso possono ambire anche a giocare. Anche se sia il gallese che il colombiano nelle gerarchie sono dietro pure ai baby talenti Brahim Diaz, scippato al Manchester City, e al brasiliano Vinicius, baby talento.