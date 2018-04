Se anche quando gioca male, e quando non può contare sui gol di Cristiano Ronaldo, riesce comunque a vincere, allora significa che il Real Madrid è davvero la squadra favorita di questa Champions League. Dopo aver eliminato la Juventus soltanto all'ultimo istante, i Blancos hanno infatti sofferto anche in Germania di fronte ad un Bayern Monaco tanto aggressivo quanto sciupone. Sotto di un gol, gli spagnoli hanno prima rimediato con Marcelo e poi ribaltato la partita grazie al gol di Asensio: arrivato dopo un errore clamoroso della difesa bavarese.

"Siamo stati bravi, questo è il calcio", ha dichiarato Zinedine Zidane al termine della gara. Parole che saranno andate di traverso alla tifoseria tedesca, che si aspettava di vendicare la beffa della scorsa edizione: "Loro hanno avuto tante occasioni ma abbiamo vinto noi – ha continuato il tecnico del Real Madrid, davanti alle telecamere di Premium – Non è stato facile all'inizio, poi nella ripresa siamo migliorati".

Sergio Ramos e il ritorno a Madrid

"Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto su un campo non facile – ha continuato l'allenatore dei Blancos – Abbiamo sofferto tanto, specialmente all'inizio. Abbiamo lottato e ce l'abbiamo fatta, questa squadra ha le qualità per superare qualsiasi ostacolo. Isco purtroppo si è fermato per una lesione, è stato bravo Asensio ad entrare con tanto di gol. Il cambio di Benzema? A me piace giocarmela, anche nei momenti difficili. Per quello ho tolto Carvajal per mettere Benzema".

Alla gioia misurata di Zidane, hanno fatto da contraltare le parole di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, ai microfoni di BeIn Sports, ha subito spostato l'attenzione sul match di ritorno: "I tifosi volevano che vincessimo 3-0 come abbiamo fatto a Torino, però è stata una partita complicata. In campo si è visto un grandissimo Bayern Monaco che merita tanto rispetto. Non abbiamo ancora fatto nulla e ci attende la gara di ritorno, anche se il primo passo è stato fatto".