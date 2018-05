Il Real Madrid dopo aver vinto la terza Champions League consecutiva, la quarta nelle ultime cinque stagioni, si rafforzerà ulteriormente. Zidane ha chiesto quattro nuovi giocatori, uno per ruolo e per la difesa si guarda alla Serie A. Il Real avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Inter, lo slovacco Milan Skriniar, e uno del Milan, Alessio Romagnoli. Entrambi costano tantissimo e vengono valutati circa 60 milioni di euro.

Sergio Ramos e Raphael Varane sono una coppia centrale quasi perfetta, d’altronde i successi di tutte le grandi squadre sono sempre figli di una grande difesa. Non hanno però valide alternative, con l’eccezione di Nacho, spesso utilizzato anche sulla fascia destra. Zidane vorrebbe Lucas Hernandez, eccellente centrale francese che però gioca con l’Atletico Madrid. Va da sé che quest’affare è complicatissimo, il primo derby della prossima stagione ci sarà a Ferragosto e sarà nella Supercoppa Europea. E allora il Real punta sull’Italia.

Skriniar quest’anno con Spalletti è cresciuto in modo eccezionale ed ha attratto le big d’Europa, incluso il Barcellona. Il tecnico toscano non vorrebbe rinunciare allo slovacco, ma davanti a 60 milioni qualcosa potrebbe cambiare, considerato anche che in caso di cessione l’Inter effettuerebbe una grande plusvalenza, inoltre i nerazzurri hanno preso de Vrij e in squadra hanno già Miranda, centrale della nazionale brasiliana.

Romagnoli forse potrebbe essere più facilmente acquistabile non per via degli ottimi rapporti che il Milan ha sempre avuto con il Real Madrid, ma perché i problemi con la Uefa, che potrebbero costare la partecipazione all’Europa League, potrebbero costringere il club rossonero a cedere uno o più pezzi da novanta. E Romagnoli, classe 1995 e difensore della nazionale, potrebbe essere messo sul mercato. Il centrale piace anche alla Juventus.