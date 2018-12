Non sono nessuno per dire chi deve venire e chi no, chi deve allenare il Real. Ma sono passati cinque anni da quando Mourinho è andato via e si continua a parlare di lui. Abbiamo vinto tutto, domani abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo e si parla di Mourinho. Bisogna avere rispetto per Solari e io non intendo prendere parte a questo gioco. Il rispetto si guadagna dimostrandolo e non imponendolo. Qui nessuno si nega a fare nulla, siamo pronti a tutto. Il Real ha avuto tutti i tipi di allenatori e io non ho problemi chiunque arrivi.

Sergio Ramos è uno che non le ha mai mandate a dire e non lo ha fatto tantomeno questa sera durante la conferenza stampa pre finale del Mondiale per club 2018 tra il Real Madrid e l'Al-Ain. Il capitano della squadra campione d'Europa in carica ha risposto a muso duro a chi gli chiedeva del possibile ritorno di José Mourinho a Madrid. Nelle ultime ore si è parlato più dei progetti di Florentino Perez per il futuro che della sfida contro la formazione locale dell'Al Ain, grande rivelazione dell'edizione 2018 con il successo ai rigori in semifinale sul River Plate (alle 17.30 italiane il fischio d'inizio ad Abu Dhabi), che può valere il settimo sigillo di campione del mondo per la squadra spagnola (tre Coppe Intercontinentali e altrettanti Mondiali per club).

Solari: Straordinario il 3° titolo di fila

In conferenza stampa anche l'allenatore Santiago Solari che, nonostante un contratto fino al 2021, si ritrova messo in discussione a causa dell'ombra di Mou sulla sua panchina: