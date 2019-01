Il Real Madrid di Santiago Solari ha battuto il Girona nella prima gara dei quarti di finale di Copa del Rey per 4-2 e ha messo un buon vantaggio in vista della gara dell'Estadi Municipal de Montilivi della prossima settimana. Partita difficile per i blancos che soffrono e sono costretti a rincorrere la squadra catalana ma a tenere alta la bandiera merengues ci ha pensato l’oro più rappresentativo della squadra di Solari: il capitano Sergio Ramos. Il leader della squadra campione d’Europa dopo la partenza di Cristiano Ronaldo è il simbolo in assoluto del Madridismo e i tifosi si affidano a lui per la sua carica emotiva e tecnica in qualunque momento delle partite. Il difensore andaluso ieri è andato in goal due volte, prima su rigore col cucchiaio e poi per portare i suoi in vantaggio della squadra di Eusebio con un colpo di testa da attaccante. Ramos dopo la seconda rete ha esultato proprio come faceva il suo ex compagno di squadra portoghese, con l'indice della mano ad indicare il campo del Bernabeu “Yo estoy aquí,” e poi il salto a gambe aperte: un’esultanza che molti hanno mutuato dal portoghese ma che fatta con quella maglia ha un qualcosa di diverso. Sergio Ramos è il vero leader mentale di questa squadra, nelle sconfitte e nelle vittorie, e lui questo messaggio lo ha voluto ribadire per l’ennesima volta.

Oltre ai due gol del difensore spagnolo il Real Madrid è andato il goal grazie a Lucas Vazquez, che ha trovato l’1-1 servito benissimo dalla discesa di Odrizola sulla destra; e alla rete finale di Karim Benzema, che ha suggellato il 4-2 con un tocco comodo su un bell'assist di Vinicius dalla sinistra e ha provato a mettere un'ipoteca sulla gara di ritorno. Il Girona si era portato in vantaggio con con goal Anthony Lozano dopo sette minuti e aveva trovato il punto del 2-2 con Alex Granell su rigore, dopo uno sciagurato fallo di mano di Marcos Llorente spinto alle spalle dal compagno di squadra Nacho. Solari ha visto i vecchi fantasmi riaffiorare sul terreno del Santiago Bernabeu ma si è portato a casa una importante vittoria.