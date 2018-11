Sarà Santiago Solari l'allenatore del Real Madrid fino alla fine della stagione: il club campione d'Europa in carica non sceglierà nuovo tecnico come era stato lasciato intendere qualche settimana fa e si affiderà completamente all'ex calciatore blancos almeno fino a fine anno. L'Indiecito, questo il nomignolo si è sempre portato dietro Solari, era stato promosso dal Real Madrid Castilla per prendere il posto dell'esonerato Julen Lopetegui, ha conquistato tutti, sia lo spogliatoio che il presidente Florentino Perez, grazie a buoni risultati nelle prime uscite e così il numero uno della Casa Blanca ha deciso di dargli fiducia fino alla fine della stagione. A riportare la notizi è stata la redazione inglese di Sky Sport, che ha parlato di scelta fatta ma ora manca l'ufficialità.

Il regolamento sugli allenatori in Spagna

Secondo il regolamento della Federcalcio spagnola non è possibile promuovere un allenatore delle squadre del proprio settore giovanile senza sottoscrivere un nuovo contratto e così Santiago Solari, che era stato promosso "a tempo", ora verrà premiato con un nuovo accordo fino al termine della stagione. Un bel riconoscimento che, però, a Madrid dovrà corrispondere anche con i risultati.

Il record di Solari

Da allenatore ad interim ad allenatore da record: quattro partite, quattro vittorie, 15 goal fatti e solo due subiti. Santiago Solari è entrato di prepotenza nella storia del Real Madrid visto che il suo è la migliore partenza di un tecnico nei 116 anni di storia del club: nessun allenatore dopo quattro gare ha ottenuto gli stessi numeri di Solari.

Un inizio migliore anche rispetto a quello di Zidane: il francese iniziò nel gennaio del 2016 la sua avventura sulla panchina del Real con due vittorie per 5-0 sul Deportivo La Coruña e 5-1 contro lo Sporting Gijón, ma pareggiò la terza gara della sua gestione contro il Betis (1-1 in trasferta).