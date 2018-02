Pochettino, Loew o Klopp: sembra tutto pronto per il dopo Zidane al Real Madrid. Molte voci provenienti dalla capitale spagnola affermano che se il tecnico francese non dovesse proseguire la sua avventura sulla panchina merengues a fine stagione il sostituto di Zizou sarà uno dei tre sopraelencati. Questa specie di "casting" è oggi lo spagnolo AS secondo cui in attesa che il tecnico francese e Florentino Florentino Perez ha già iniziato a guardarsi attorno e ha messo nel mirino tre allenatori importanti, con un curriculum di tutto rispetto per sostituire uno dei tecnici più vincenti della storia della Casa Blanca.

Pochettino e Loew, due nomi da tenere d'occhio.

Le piste più percorribili sembra essere quelle del commissario tecnico della Germania e del tecnico del Tottenham: per quanto riguarda Joachim Loew, con contratto in scadenza al 2020, la situazione si potrebbe risolvere dopo il Mondiale di Russia e a suon di milioni potrebbe tentarlo nell'avventura spagnola mentre Mauricio Pochettino ha un contratto con il Tottenham fino al 2021 e conosce bene il campionato spagnolo per aver allenato l'Espanyol. Secondo il quotidiano spagnolo, molto vicino alle cose del Real, la situazione è questa

L'argentino (Pochettino), che conosce già la Liga, piace per la sua filosofia di gioco e per la gestione dello spogliatoio ma non sarà facile toglierlo al Tottenham a cui è legato ancora per tre anni. Il ct tedesco Loew ha un contratto con la Mannschaft fino al 2020 e Florentino Perez lo tiene d'occhio fin dai tempi del Mondiale in Brasile e sa che il suo rapporto con la Federazione tedesca è solido. In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia.

Klopp è lontano, contratto lungo.

La situazione di Jurgen Klopp è diversa: il tecnico del Liverpool, a cui scade il contratto con i Reds il 2022, è molto apprezzato per come ha guidato il Borussia Dortmund, mettendo spesso i bastoni tra le ruote alla corazzata Bayern Monaco, e adesso il Liverpool, che non era facendo benissimo in Premier ma ha entusiasmato la dirigenza madridista per il ruolino di marcia in Champions League.