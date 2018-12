Il Real Madrid del dopo Cristiano Ronaldo balbetta ancora. L'ultima feroce sconfitta è arrivata in Champions League dove a fare la parte del leone al Bernabeu è stato il CSKA Mosca che ha passeggiato sulla squadra di Solari con un sonoro e umiliante 3-0 in Champions League. Che non ha cambiato le carte in tavola, con i Blancos comunque primi nel proprio girone davanti alla Roma ma più ridimensionati rispetto alla partenza di inizio anno.

Complice la volontà di Florentino Perez di cambiare in corsa la guida tecnica: da Lopetegui a Solari con un rendimento che invece di ritornare ad essere importante è stato anche peggiore. In attesa di capire cosa accadrà da qui a fine anno, c'è però chi sottolinea come i problemi siano arrivati anche per la partenza di Cristiano Ronaldo. E' Marcelo, grande amico da sempre del portoghese che ha ribadito il vuoto lasciato dal portoghese oggi alla Juventus.

Cr7, il migliore

In una lunga intervista concessa al ‘Club del Deportista' ammette che l'assenza di Cr7 si fa sentire anche per il Real Madrid, reduce da un inizio di stagione tutt'altro che positivo: "E' chiaro che se il miglior giocatore del mondo non è più nella tua squadra ti mancherà, ma questo non significa che non abbiamo i migliori giocatori del mondo in tutti i reparti. Qualsiasi squadra vuole avere Cristiano Ronaldo ma il Real Madrid continuerà a essere il Real Madrid mentre i giocatori vanno e vengono"

Fedeltà al Real

Un atto d'amore verso il club che lo ha reso celebre e vincente, Marcelo lo fa sottolineando la sua volontà nel nono muoversi da Madrid. Malgrado più volte si era paventata una trattativa con la Juventus per raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus, con uno scambio alla pari con Alex Sandro: "Non mi è mai venuto in mente di cercare un'altra squadra. Ho sempre fatto tutto il possibile per restare al Real Madrid. Faccio parte di una squadra che ho sempre visto in tv o nei videogiochi. E' incredibile"